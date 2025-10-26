Kurioses Tabellenbild: Drei Teams punktgleich auf Platz eins

Die SSVg Velbert, der VfB Homberg und der TSV Meerbusch haben nach acht Spieltagen jeweils 19 Punkte auf der Habenseite und teilen sich damit in gewisser Hinsicht den ersten Platz. Dabei gewannen die formstarken Velberter auch ihr drittes Spiel in Serie, deutlich mit 5:0 gegen den 1. FC Kleve. Homberg gewann ein kompliziertes Spiel gegen Ratingen 04/19. Im Tabellenkeller setzte es eine empfindliche 0:6-Pleite für den Wuppertaler SV gegen den VfB Hilden.

So läuft der 8. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Ein klares Lebenszeichen der Bocholter, die sich im bisherigen Saisonverlauf immer wieder schwergetan hatten. Hussein Darwich brachte die Schwatten mit einem Doppelschlag schon früh auf die Siegerstraße (17., 23.), Unterrath hielt jedoch dagegen und kam kurz darauf noch auf einen Treffer heran (28.). Doch zum zweiten Mal in dieser Saison hielt der FCB stand und brachte drei wichtige Punkte im Abstiegskampf über die Bühne.

Es könnte der Negativhöhepunkt einer ohnehin schon schwierigen Saison für den WSV werden. Mit vier Treffern von Tim Pawlik (13.,48., 52., 62.) drückten Hilden den Bergischen Löwen ein halbes Dutzend auf heimischem Geläuf auf. Der VfB verliert damit das obere Drittel nicht aus den Augen, während Wuppertal weiter am Tabellenende kriecht.

Der anfängliche Führungstreffer von Omar Mohammad (30.) hielt nur kurz. Die Baumberger drehten die Partie noch durch Leandro Hasenpflug (36.) und später Lucas van Gestel (62.). Duisburg kommt somit weiterhin nicht aus der roten Zone heraus, während sich Baumberg nach unten etwas Luft verschaffen kann.

Je zwei Mal Amin Namli (29., 32.) und Gianluca Bazzano (40.+3, 67.), eingeläutet durch die Führung von Fabian Smykala (10.), sorgten für ein Velberter Schützenfest und dem damit verbundenen Sprung auf Platz eins. In den verbleibenden fünf Spielen bis zum Winter hat Velbert nun alles in der eigenen Hand. Klar ist aber auch, dass man sich nicht viele Patzer erlauben darf.

Ali-Arda Alican sorgte mit seinen beiden Treffern (40., 50.+1) für das Comeback der Kleeblätter. So tun sich Dormagen und Oberhausen weiterhin schwer, treten tabellarisch nun schon eine Weile auf der Stelle. Aktuell sind für beide die Wege nach unten noch recht kurz.

Vom zwischenzeitlichen Führungstreffer von Arda Alabas (18.) durfte Homberg über den gesamten Spielverlauf zehren. In der Schlussphase machte schließlich Noel Chiduch den Deckel drauf (80.). Homberg zieht damit im Tableau an Meerbusch vorbei und hausiert nun auf dem zweiten Rang.

Es könnte noch ein heißer Tanz um die Tabellenführung werden. Für Meerbusch ist diese jedenfalls erst einmal futsch. Pelu Reutershahn für Meerbusch (66.) und Paul Berndsen für Klosterhardt (56.) sorgten für die beiden einzigen Treffer der Partie.

______________

So geht es weiter



9. Spieltag

02.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt

02.11.25 Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert

02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Homberg

02.11.25 SG Unterrath - TSV Meerbusch

02.11.25 FSV Duisburg - Wuppertaler SV

02.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kleve

02.11.25 Ratingen 04/19 - TSV Bayer Dormagen

______________

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: