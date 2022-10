Kurioses Spiel endet mit erster Niederlage

Am Samstag mussten wir uns beim TuS Bargstedt mit 5:2 geschlagen gegeben.

Wir hatten uns vorgenommen mit offensiven Pressing den Gegner direkt unter Druck zu setzen. Leider sollte uns das an diesem Tag nicht gelingen. In Minute 16. und 18. bestrafte Bargstedt uns doppelt. Anschließend kamen wir besser ins Spiel und durch Neo Albers gelang uns in der 30. Minute der Anschlusstreffer. Vor der Halbzeit dann der nächste Rückschlag. Wieder spielte Bargstedt einen Konter über wenige Stationen zu Ende und erhöhte auf 3:1. Für die zweite Halbzeit nahmen wir uns vor unser Spiel konsequent durchzusetzen. In der 65. Minute war es dann jedoch wieder der TuS Bargstedt, welcher auf 4:1 erhöhte. Mike Ely erzielte in der 67. Minute das 4:2. Ein Funken Hoffnung kam auf.

In der Minute 79. überschlugen sich dann die Ereignisse nach einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung. Das Schiedsrichtergespann stellte Fabian Koopmann nach dem Ziehen am Trikot vom Platz und bewerte die Aktion als Notbremse.

Nichts desto trotz ist unsere Reaktion auf die Bewertung der Szene nicht besser gewesen, weshalb der Schiedsrichter weitere Karten gegen unsere Farben verteilte.