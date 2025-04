Kurioses im Futsal: Differdingen kampflos im Meisterschaftsfinale

Zumindest was die Play-Offs angeht zieht Futsal-Übermannschaft Differdingen kampflos in die Endspiele um die luxemburgische Meisterschaft ein. Gegner Amicale Clerf ist nämlich zweimal nicht angetreten, es gab entsprechend zwei 3:0-Forfait-Wertungen zugunsten der Differdinger. Der Umstand, wieso Clerf gleich zweimal nicht spielte wurde uns von Vereinsseite dahingehend erläutert, dass dem kleinen Verein die Spieler aufgrund von vielen und teils schweren Verletzungen ausgegangen waren. Deshalb konnte man das 1.Halbfinale nicht bestreiten und erklärte Forfait. Da man bereits Mitte Januar in der regulären Meisterschaft zuhause gegen Niederkorn Forfait erklären musste, wurde man den Regeln entsprechend aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und durfte zum zweiten Halbfinale nicht mehr antreten.

In den Endspielen könnte auf Differdingen nun Lokalrivale Niederkorn warten, das sein erstes Halbfinale in Bettendorf mit 8:5 gewann. Das zweite Halbfinale steht an diesem Samstag an. Die Endspielserie beginnt am Wochenende des 4.Mai, das zweite Finale ist für den 11.Mai geplant und sollte ein drittes Entscheidungsspiel nötig werden, würde dieses am 18.Mai zur Austragung kommen.