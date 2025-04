Kurioses Derby in Weßling ‒ Oberalting „bärenstark“ ‒ Dießen schockt SCO II

„Künftig muss mein zukünftiger Schwiegersohn das Bier bei mir bezahlen“, scherzte Weßlings Coach Milan Lapuh nach dem aufregenden Kreisliga-Derby am Samstag. Am 10. Mai heiratet seine Tochter Sarah Christoph Meißner. Der wiederum schenkte seinem baldigen Schwiegervater mal wieder einen ein. Bereits vor zwei Jahren hatte Meißner für seine Gilchinger gegen Weßling getroffen. Diesmal besorgte er die überraschende Führung per Freistoßflanke, die ins lange Ecke segelte (38.). „Ich bin mir sicher, dass sich Milan zumindest ein bisschen mit mir gefreut hat“, kommentierte Meißner seinen Treffer. Als Halil Bursa kurz danach sogar noch nach einem sehenswerten Konter das 2:0 nachlegte, schien der Derbysieg für die in dieser Saison leidgeprüften Gilchinger schon zum Greifen nah.

Kuriose Schiedsrichterentscheidung sorgt für späten Ausgleich

Die Geschichte des Derbys war aber noch nicht zu Ende erzählt. „Leider hat der Schiedsrichter noch eine sehr seltsame Entscheidung getroffen“, haderte Gilchings Spielertrainer Tobias Hänschke. Bei einem Schiedsrichterball hatte der Unparteiische den Ball zurück zum Gilchinger Torwart Tobias Höllrich geworfen. Dieser schmiss sich, bedrängt von zwei Weßlingern, auf das Spielgerät. Der Schiri wertete dies als unsportlich und verhängte tief in der Nachspielzeit einen Freistoß für die Hausherren. Brugger jagte diesen humorlos in den Winkel. „Uns bleibt in dieser Saison auch nichts erspart“, kommentierte Hänschke. Die Chancen auf eine direkte Rettung schwinden damit immer mehr. „Ich bin aber sicher, dass sie es schaffen werden. Wenn nötig, dann halt über die Relegation“, sagte Lapuh.

Für sein Team bedeutete das Remis einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. „Ich war dennoch zufrieden mit den Jungs, die richtig heiß auf das Spitzenspiel nächsten Sonntag gegen Geiselbullach sind“, sagte Lapuh. Ab 14 Uhr erwartet der Sportclub den Tabellenführer zum vielleicht vorentscheidenden Duell um Rang eins in der Kreisliga 2.

TSV Oberalting-Seefeld – FT Jahn Landsberg ⇥3:1 (1:0) Tore: 1:0 Wagner (9./ET), 2:0 Dotterweich (57.), 2:1 Mätz (64.), 3:1 P. Feicht (79.)

Ein wenig Anlaufzeit hat der zuvor lange verletzte Patrick Feicht nach seiner Rückkehr zum TSV Oberalting-Seefeld erwartungsgemäß gebraucht. Zur entscheidenden Saisonsphase aber kommt der Offensivspieler in Schwung. Der 33-Jährige hatte mit einem Tor und einem Assist maßgeblichen Anteil am wichtigen 3:1-Erfolg des TSV Oberalting gegen die FT Jahn Landsberg. „Mein Bruder hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch die beiden Hüttlings in der Abwehr waren bärenstark. Insgesamt haben wir eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und das umgesetzt, was das Trainerteam sich vorstellt“, sagte Trainer Manuel Feicht zufrieden.

Erstmals in diesem Kalenderjahr spielte der TSV auf dem heimischen Rasenplatz, fühlte sich dort von Beginn an wohl – und hatte auch das nötige Quäntchen Glück. Nach einer Flanke von Benedikt Huber bugsierte Landsbergs Alexander Wagner den Ball schon früh ins eigene Tor. In der Folge vergaben Mahbob Sadat und Roman Hüttling (Pfostentreffer nach einer Ecke) gute Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. Der fiel nach knapp einer Stunde, als Ben Dotterweich eine Hereingabe von Patrick Feicht über die Linie grätschte.

Oberalting fing sich denkbar unglücklich noch ein Gegentor, als ein langer Ball an Freund und Feind vorbeiflog, aufhüpfte und zur Überraschung aller den Weg ins Tor fand. Doch nach Kopfballverlängerung von Louis Lenz machte Patrick Feicht in der Schlussphase den Sack zu, und Oberalting verließ die direkten Abstiegsränge.

SC Oberweikertshofen U23 – MTV Dießen ⇥2:4 (1:1) Tore: 1:0 Bürsch (4.), 1:1 Coso (31.), 1:2 Ropers (51.), 1:3 Coso (68.), 2:3 von Borries (83.), 2:4 Ropers (89.)

Der MTV Dießen hat im Abstiegskampf der Kreisliga 2 einen wichtigen Sieg gefeiert. Bei der U23 des SC Oberweikertshofen gewann Dießen trotz frühen Rückstands mit 4:2. Damit beträgt der Rückstand des Tabellenzehnten auf einen direkten Nichtabstiegsplatz nur noch drei Zähler, bei einem Spiel weniger als der Tabellenneunte FC Eichenau. Allerdings hat Dießen auch nur vier Zähler Vorsprung auf den neuen Vorletzten, TSV Gilching-Argelsried II. „Es bleibt sehr eng. Alle Teams da unten werden noch ein paar Punkte holen“, mutmaßt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers.

Seine Mannschaft erwischte am Sonntag einen denkbar schlechten Start, wurde bereits nach vier Minuten ausgekontert und geriet in Rückstand. „Wir haben anfangs ein paar Situationen nicht gut verteidigt, waren aber offensiv von Anfang an gefährlich“, so Ropers.

Nach gut einer halben Stunde gelang Nikolas Coso dann nach einem gut herausgespielten Angriff der Ausgleichstreffer, und Ropers selbst traf kurz nach dem Seitenwechsel per Volley zur 2:1-Führung. Als erneut Coso auf 3:1 erhöhte, roch es bereits nach Vorentscheidung, nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Oberweikertshofen aber noch einmal bis auf ein Tor heran. So musste Dießen noch ein wenig zittern, ehe Ropers mit seinem zweiten Treffer – diesmal durch einen abgefälschten Freistoß – für den 4:2-Endstand sorgte.