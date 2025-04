Kurioses aus Aubstadt: Grell darf bleiben, Co-Trainer müssen gehen

Wer Julian Grell nach der Partie gegen die Kickers genau zuhörte, konnte es schon ahnen: Da wird sich wohl was tun auf der Bank! Niedergeschlagen und ein stückweit ratlos kommentierte er die erneute Pleite. Durchaus überraschend ist es daher, dass Grell bleiben darf. Der Bannstrahl des Vereins traf hingegen seine Assistenztrainer Alexander Sarwanidi und Martin Beck. Beide müssen gehen. Ein alter Bekannter kehrt nun auf die Bank des TSV zurück und wird Grell bei der Mission Klassenerhalt unterstützen.

"Um das übergeordnete Ziel des Klassenerhalts in der Regionalliga Bayern zu erreichen, setzt der TSV Aubstadt im Saisonendspurt der letzten sieben Spiele auf eine Veränderung im Trainerteam. Ab sofort wird das Trainerteam aus dem Duo Julian Grell und Josef Francic bestehen, die bereits vor zwei Jahren unter Beweis gestellt haben, dass sie in der Lage sind, den Klassenerhalt erfolgreich zu sichern", erklärt der Verein in einer am Dienstagmittag verschickten Mitteilung.



In der Pressemail heißt es weiter: "Diese Entscheidung wurde getroffen, um einen neuen Impuls zu setzen und die Mannschaft bestmöglich auf die verbleibenden Partien vorzubereiten. Da das Trainerteam nicht unnötig groß sein soll, werden die bisherigen Co-Trainer Alex Sarwanidi und Martin Beck ab sofort freigestellt. Wir danken ihnen herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr außerordentliches Engagement für den TSV Aubstadt."