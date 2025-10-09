Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aufreger der Woche
Der FC Rot-Weiß Koblenz (hier im Sommertestspiel mit Mohammed Mahfoud Maroc vorne gegen den FC Wegberg-Beeck) hat Protest gegen die Spielwertung in der Oberliga gegen Cosmos Koblenz eingelegt, ist damit aber gescheitert. – Foto: Michael Schnieders - Archiv
Kurioser Wechselfehler in Koblenzer Derby bleibt unbestraft
Cosmos wechselt irrtümlicherweise innerhalb von vier statt in den zulässigen drei Wechselfenstern
Koblenz. 59., 63., 76., 80. In diesen Spielminuten wechselte Cosmos Koblenz beim Stadtduell in der Oberliga gegen Rot-Weiß. Der Haken: Es sind, wie in Bundesliga oder Champions League, nur drei Wechselfenster (neben der Halbzeitpause) zulässig. Ein klassischer Wechselfehler also – sollte man meinen. Die Folge stets, bei gegnerischem Protest: eine Niederlage am Grünen Tisch. Daher schien klar, was auf den Koblenzer Wechselfehler folgen würde. Doch die Verbandsspruchkammer des Regionalverbands Südwest hatte andere Ideen. „Unbegründet“ sei der Protest der Rot-Weißen gegen die Spielwertung. Warum die Kammer so entschieden hat und wie dieser Fall nun weitergeht, das erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeine Zeitung Mainz.