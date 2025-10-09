 2025-10-02T08:44:29.515Z

Aufreger der Woche
Der FC Rot-Weiß Koblenz (hier im Sommertestspiel mit Mohammed Mahfoud Maroc vorne gegen den FC Wegberg-Beeck) hat Protest gegen die Spielwertung in der Oberliga gegen Cosmos Koblenz eingelegt, ist damit aber gescheitert.
Der FC Rot-Weiß Koblenz (hier im Sommertestspiel mit Mohammed Mahfoud Maroc vorne gegen den FC Wegberg-Beeck) hat Protest gegen die Spielwertung in der Oberliga gegen Cosmos Koblenz eingelegt, ist damit aber gescheitert. – Foto: Michael Schnieders - Archiv

Kurioser Wechselfehler in Koblenzer Derby bleibt unbestraft

Cosmos wechselt irrtümlicherweise innerhalb von vier statt in den zulässigen drei Wechselfenstern

Verlinkte Inhalte

Oberliga Rhein-Pf-Saa
FC Cosmos
RW Koblenz

Koblenz. 59., 63., 76., 80. In diesen Spielminuten wechselte Cosmos Koblenz beim Stadtduell in der Oberliga gegen Rot-Weiß. Der Haken: Es sind, wie in Bundesliga oder Champions League, nur drei Wechselfenster (neben der Halbzeitpause) zulässig. Ein klassischer Wechselfehler also – sollte man meinen. Die Folge stets, bei gegnerischem Protest: eine Niederlage am Grünen Tisch. Daher schien klar, was auf den Koblenzer Wechselfehler folgen würde. Doch die Verbandsspruchkammer des Regionalverbands Südwest hatte andere Ideen. „Unbegründet“ sei der Protest der Rot-Weißen gegen die Spielwertung. Warum die Kammer so entschieden hat und wie dieser Fall nun weitergeht, das erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeine Zeitung Mainz.

Aufrufe: 09.10.2025, 14:00 Uhr
Torben SchröderAutor