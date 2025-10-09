Kurioser Wechselfehler in Koblenzer Derby bleibt unbestraft

Koblenz. 59., 63., 76., 80. In diesen Spielminuten wechselte Cosmos Koblenz beim Stadtduell in der Oberliga gegen Rot-Weiß. Der Haken: Es sind, wie in Bundesliga oder Champions League, nur drei Wechselfenster (neben der Halbzeitpause) zulässig. Ein klassischer Wechselfehler also – sollte man meinen. Die Folge stets, bei gegnerischem Protest: eine Niederlage am Grünen Tisch. Daher schien klar, was auf den Koblenzer Wechselfehler folgen würde. Doch die Verbandsspruchkammer des Regionalverbands Südwest hatte andere Ideen. „Unbegründet“ sei der Protest der Rot-Weißen gegen die Spielwertung. Warum die Kammer so entschieden hat und wie dieser Fall nun weitergeht, das erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeine Zeitung Mainz.