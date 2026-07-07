Kurioser Wechsel bei Klassenleitung der Fußball-Verbandsliga Teaser VL MITTE: +++ Bei der Rundenbesprechung der Fußball-Verbandsliga Mitte werden die Vereinsvertreter für die neue Saison gerüstet. Für Aufsehen sorgt dabei eine kurzfristige Staffelstabübergabe +++ von Redaktion · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser

Nicht mehr lange, dann wird auch in der Verbandsliga Mitte wieder Fußball gespielt. Bei der Rundenbesprechung stecken die Vereinsvertreter den Rahmen für die neue Saison 2026/27 ab. (Archivbild) © Joaquim Ferreira

Grünberg. Am Samstagvormittag fanden in der Sportschule Grünberg die Rundenbesprechungen der Hessenliga sowie der drei Verbandsligen für die Saison 2026/27 statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren gab es anfangs einen gemeinsamen Teil mit allen Vereinsvertretern. Matthias Schmelz, Klaus Holz und Andreas Schröter referierten in ihren Funktionen als Verbandsfußballwart, – schiedsrichterobmann und -lehrwart zu den Rahmenbedingungen und Regeländerungen, die alle Vereine in Hessens höchsten Amateurklassen betreffen.