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Ligabericht
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Kurioser Wechsel bei Klassenleitung der Fußball-Verbandsliga
Teaser VL MITTE: +++ Bei der Rundenbesprechung der Fußball-Verbandsliga Mitte werden die Vereinsvertreter für die neue Saison gerüstet. Für Aufsehen sorgt dabei eine kurzfristige Staffelstabübergabe +++
Grünberg. Am Samstagvormittag fanden in der Sportschule Grünberg die Rundenbesprechungen der Hessenliga sowie der drei Verbandsligen für die Saison 2026/27 statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren gab es anfangs einen gemeinsamen Teil mit allen Vereinsvertretern. Matthias Schmelz, Klaus Holz und Andreas Schröter referierten in ihren Funktionen als Verbandsfußballwart, – schiedsrichterobmann und -lehrwart zu den Rahmenbedingungen und Regeländerungen, die alle Vereine in Hessens höchsten Amateurklassen betreffen.