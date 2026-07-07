 2026-07-06T13:26:36.144Z

Ligabericht

Kurioser Wechsel bei Klassenleitung der Fußball-Verbandsliga

Teaser VL MITTE: +++ Bei der Rundenbesprechung der Fußball-Verbandsliga Mitte werden die Vereinsvertreter für die neue Saison gerüstet. Für Aufsehen sorgt dabei eine kurzfristige Staffelstabübergabe +++

von Redaktion · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser
Nicht mehr lange, dann wird auch in der Verbandsliga Mitte wieder Fußball gespielt. Bei der Rundenbesprechung stecken die Vereinsvertreter den Rahmen für die neue Saison 2026/27 ab. (Archivbild) © Joaquim Ferreira
Nicht mehr lange, dann wird auch in der Verbandsliga Mitte wieder Fußball gespielt. Bei der Rundenbesprechung stecken die Vereinsvertreter den Rahmen für die neue Saison 2026/27 ab. (Archivbild) © Joaquim Ferreira

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Waldgirmes
VfB Unterl.
Niederhöchst
Ederbergland

Grünberg. Am Samstagvormittag fanden in der Sportschule Grünberg die Rundenbesprechungen der Hessenliga sowie der drei Verbandsligen für die Saison 2026/27 statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren gab es anfangs einen gemeinsamen Teil mit allen Vereinsvertretern. Matthias Schmelz, Klaus Holz und Andreas Schröter referierten in ihren Funktionen als Verbandsfußballwart, – schiedsrichterobmann und -lehrwart zu den Rahmenbedingungen und Regeländerungen, die alle Vereine in Hessens höchsten Amateurklassen betreffen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.