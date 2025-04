Kurioser Streit um Ex-Gladbach-Torwart

Rutemöller enthüllte die Wahrheit nach dem Spiel, das Köln 3:0 gewann, naiv-ehrlich in einem Interview. „Mach‘ et“, habe er Ordenewitz gesagt, daraus wurde das geflügelte Wort. Der DFB aber wurde hellhörig und statuierte ein Exempel: „Otze“ wurde explizit fürs Pokalfinale gesperrt, Spieler und Trainer mussten eine Geldstrafe zahlen. Rutemöller fiel sogar beim FC in Ungnade und wurde ein paar Monate später entlassen.

"Mach' et, Otze" 2.0

Warum dieser Ausflug in die Fußballhistorie? Arminia Bielefeld führt gerade regelmäßig ein Schauspiel auf, so darf man es wohl nennen, das mehr als nur in Grundzügen an die „Otze“-Geschichte erinnert. Trainer Mitch Kniat übernimmt die Rolle Rutemöllers, und die Rolle, die Borussia Mönchengladbachs ehemaliger Torwart Jonas Kersken spielt, entspricht grob der von Ordenewitz.