Kurioser Spielverlauf in Ettmannsdorf: 4:0 zur Pause, 4:6 am Ende

Johannes Rodler (rechts) erzielte drei der sechs Weiden-Tore. – Foto: Marco Schmidt

Einen ziemlich kuriosen Verlauf nahm ein Testspiel am Dienstagabend in Schwandorf. Der heimische Landesligist SV Schwandorf-Ettmannsdorf schoss in den ersten 20 Minuten eine komfortable 4:0-Führung heraus. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel war dann die SpVgg SV Weiden II am Zuge. Die junge Bezirksliga-Elf von Coach Josef Rodler drehte so richtig auf, schoss sechs Tore und gewann das Match noch mit 6:4. Für diese zwei so unterschiedliche Spielhälften gibt es jedoch eine recht simple Erklärung...



Diese liefert Ettmannsdorfs Übungsleiter Christian Most: „Wir haben mit zwei verschiedenen Mannschaften agiert. In der ersten Halbzeit hat die Landesliga-Mannschaft gespielt. Zur zweiten Halbzeit wollten wir gegen einen Gegner aus der Bezirksliga bewusst durchrotieren. Nun waren Spieler aus der U19 sowie Perspektivspieler aus der 2. Mannschaft auf dem Feld. Es war von Vornherein so geplant, dass viele Spieler aufgrund der Hitze und der Belastung der letzten Tage mit intensiven Einheiten nur 45 Minuten spielen.“ Zur Pause wechselte Most sieben Mal, im weiteren Verlauf folgten zwei Doppelwechsel. Für das Trainerteam der Schwandorfer hatten letztendlich nur die ersten 45 Minuten eine Aussagekraft. „Das war ein wirklich sehr überzeugender Auftritt. Wir haben tolle Tore herausgespielt und zu Null gespielt, hatten Chancen auf weitere Tore. Mit der Landesliga-Truppe war ich sehr zufrieden“, berichtet Most.



Der Landesliga-Coach zieht noch einen weiteren positiven Aspekt aus diesem Vorbereitungsspiel: „Es war auch ganz gut für die jungen Spieler, die nach der Pause mitwirkten. Denn sie haben gesehen, wo sie aktuell stehen.“ Most spricht aber auch von „vier, fünf brutalen individuellen Fehlern“, die die Weidener Mannschaft hart bestraft hätte. Johannes Rodler – zweimal vom Elfmeterpunkt erfolgreich – und Patrick Gleißner erzielten jeweils drei Tore für den Bezirksligisten. „Absolut kein Vorwurf an die Jungs. Das Ergebnis in der zweiten Halbzeit war für uns überhaupt nicht wichtig. Wir wollten den Spielern einfach die Möglichkeit geben, sich auf diesem Niveau zu messen.“ Mosts Fazit daher: „Alles in Ordnung.“ Bereits am Freitagabend testet Ettmannsdorf erneut, und zwar beim Bayernligisten DJK Gebenbach.





Außerdem spielten:







Der erste geplante Testlauf war noch abgesagt worden. Nun galoppierte Bezirksligist SV Breitenbrunn los. Beim ATSV Kelheim, Dritter der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga West, erspielte sich Truppe vom Trainerduo Ferstl/Waffler ein achtbares 1:1-Unentschieden. In der 73. Minute erzielte Dominik Paulus nach einer Vorlage von Jakob Brüderlein den Breitenbrunner Ausgleichstreffer. Für den neuverpflichteten, jungen Offensivmann war's der erste Torerfolg im SVB-Trikot.