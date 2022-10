Der SV Töging (Rot, hier gegen Undorf) hatte auf heimischen Terrain gegen Holzheim das Nachsehen, weil er zu fahrlässig mit seinen Torchancen umging. – Foto: Florian Würthele

Kurioser Spieltag: Fünf Remis in sechs Spielen Einzig Holzheim geht als Sieger vom Feld +++ Spitzenduo Ponholz – der Herbstmeister – und Pielenhofen strauchelt in Riedenburg respektive Sinzing

Der letzte Vorrundenspieltag machte nochmals deutlich, wie ausgeglichen die Kreisliga 2 heuer doch ist. Beinahe wären sämtliche Partien ohne Sieger geendet! Es gab zwei 1:1, zwei 2:2 und eine Nullnummer. Einzig Holzheim sackte beim 2:1 in Töging die volle Punkteausbeute ein.

Tore: 0:1 Freisleben (28.), 1:1 Sperger (90.+4). Zeitstrafe: Greiner (90./PiAd). In dieser kampfbetonten Begegnung ist das Unentschieden gerecht, wenn auch für die Sinzinger glücklich, da der Ausgleichstreffer erst in der 92. Minute fiel. Gegen Schluss wurde das Spiel etwas hektisch und zerfahren, wurde aber auch dann vom Schiedsrichtergespann souverän geleitet.





Tore: 0:1 Burghardt (32.), 0:2 Hölzl (58.), 1:2 Kögler (87.), 2:2 Berzl (90.). In dieser Partie waren die Torgelegenheiten auf beiden Seiten trotz der vier Einschüsse eher Mangelware. Das Unentschieden ist gerecht; für den SCL fiel der Ausgleich buchstäblich in letzter Minute.





Tore: 1:0 Lechner (17.), 1:1 Frey (56.). Rote Karte: Schmid (68./Painten/Notbremse). In der ersten ausgeglichenen Halbzeit nutzte Painten die erste Chance zur Führung. Nach der Pause machte Undorf 25 Minuten lang Druck und belohnte sich mit dem 1:1. In der Schlussphase sah der einheimische Torwart wegen Handspiels die rote Karte. Kurioserweise spielten die zehn Mann dann besser als der Gast.





Ein gerechtes Unentschieden in einer Partie auf Augenhöhe. In der ersten Hälfte ließen beide Teams einige hochkarätige Tormöglichkeiten liegen, und auch nach Wiederanpfiff wäre für jede Mannschaft ein Sieg möglich gewesen.





Tore: 0:1 Götzfried (27.), 1:1 Schneider (41.), 1:2 Probst (48.). Zeitstrafen: Röger und Lindl, beide Töging (90. bzw. 90.+1.), Stegerer (90.+2/Holzheim). Es entwickelte sich eine sehr zerfahrene und hitzige Begegnung, die schon auf den nahenden Abstiegskampf schließen lässt. Töging vergab noch eine Reihe guter Torchancen.









Tore: 1:0 Maier (21.), 1:1 Hinkel (42./FE), 2:1 Bader (50.), 2:2 Pilz (53.). Während der Spitzenreiter nur wenige Tormöglichkeiten hatte, war Riedenburg klar besser und vergab vier Hochkaräter. So musste jedes Team mit einem Punkt zufrieden sein. Ein Wehrmutstropfen für den TV: Der Spieler Bruckmeier musste mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden.





Clevere Sinzinger (9., 15 Punkte) machten in Breitenbrunn die beiden jüngsten Niederlagen vergessen. Und so können sie die knifflige Heimaufgabe gegen Pielenhofen-Adlersberg (2., 24) mit frischem Selbstvertrauen angehen. Die Gäste ihrerseits möchten zurück in die Erfolgsspur, nachdem Lorenzen ihrer schöne Siegesserie ein Ende setzte. Es war die schlechteste Saisonleistung. Doch das soll nur ein kurzer „Ausreißer“ nach unten geblieben sein.





Konterstark und glücklich im Torabschluss auf nassem Untergrund, so kam der SC Lorenzen (6., 16) zum fulminanten Triumph über Pielenhofen. Ausruhen kann sich das Team von Coach Stephan Besold darauf freilich nicht. Im Duell mit Hemau (11., 12) wird der vierte Heimsieg angepeilt. Doch weil der TVH im engen Tableau ein Stück weit unter Zugzwang steht und so die Punkte keinesfalls dem Gegner einfach so überlässt, wird das für die Heimelf ein kniffliges Unterfangen.





Kaufmanns Kopfballtor reichte dem ASV (5., 17) gegen Riedenburg zu den wichtigen Heimpunkten. Ein kleines Polster auf die Gefahrenzone ist damit gegeben. Nun geht es zum schwierig einzuschätzenden Tabellennachbarn aus Painten (4., 18), welcher im bisherigen Saisonverlauf schon für so manch überraschendes Ergebnis gut war. Auf alle Fälle steht die Sportgruppe als Aufsteiger gut da. Mal schauen, für was sie am Sonntag gut ist.





Premiere für den ASV Holzheim (12., 8): Zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit blieb er gegen Dietfurt ohne Gegentor. Und so langte Schmids Treffer kurz nach Wiederbeginn, um den zweiten Saisondreier einzusacken. Mit neuem Mut trifft die die Baldauf-Elf die Reise ins Altmühltal an. Dort ist der heimische SV Töging (10., 13) nach der Klatsche in Ponholz auf Wiedergutmachung aus. Zählbares kann er ohnehin gut gebrauchen.





Elf Spiele sind gespielt und Beratzhausen (13., 7) kommt als Tabellenletzter einfach nicht raus aus dem „Schlamassel“. Am vergangenen Wochenende turnusgemäß spielfrei gewesen und so Kraft tanken können, wartet zu Hause die unbequeme Aufgabe gegen Breitenbrunn (3., 18) auf den TSV. Die klare Heimniederlage gegen Sinzing soll auf Seiten der Gäste vergessen gemacht werden. Zumal sie den Abstand zum Topduo nicht noch größer werden lassen wollen.





Ein Titel, mit dem man sich nichts kaufen kann – und doch würden sich die Ponholzer (1., 24) gern die Herbstmeisterschaft unter den Nagel reißen. Zuallererst jedoch mussen die Hausaufgaben gemacht werden und Riedenburg (7., 16) geschlagen werden. Die Hausherren sind außer Tritt, warten seit sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Klappt es womöglich ausgerechnet beim Ligaprimus?