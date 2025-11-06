– Foto: Thomas Rinke

Kurioser Spielausfall in Rönnau sorgt für Unverständnis Nachholspiel gegen Todesfelde II fällt kurzfristig aus – Vogelsang kritisiert Schiedsrichterentscheidung scharf

Das für Mittwochabend (05. November, 20:00 Uhr) angesetzte Nachholspiel zwischen dem SC Rönnau und dem SV Todesfelde II ist 30 Minuten vor Anpfiff abgesagt worden – zur großen Verwunderung beider Mannschaften. Der angesetzte Schiedsrichter weigerte sich, die Partie zu leiten, und begründete seine Entscheidung mit dem Zustand des Platzes.

Trainer Jan Vogelsang schilderte den ungewöhnlichen Ablauf deutlich verärgert:

„Der Grund für den Ausfall ist unserer Meinung nach – weder für uns noch für Todesfelde – überhaupt kein Grund. Der Schiri kam in Zivilkleidung an, ist auf den Platz gegangen und wieder runtergegangen. DDann soll er zu den Assistenten gesagt haben: ‚Macht mal Piano, ich glaube, das Ding pfeife ich gar nicht erst an.‘“ Gestern, 20:00 Uhr SC Rönnau SC Rönnau SV Todesfelde Todesfelde II Abgesagt

Trotz dieser Andeutung bereiteten sich beide Teams wie gewohnt auf das Spiel vor: „Wir haben unsere Besprechung gemacht, Todesfelde auch, die Jungs eingeschworen, uns warmgemacht – zehn Minuten vor Spielbeginn kam der Schiri wieder in Zivil auf den Platz, hat sich den Platz nochmal angeschaut und dann gesagt: ‚Pfeife ich nicht an. Auf dem Platz wird nicht gespielt.‘“ Vogelsang weiter: „Wir beide – Todesfelde und wir – haben uns nur angeschaut. Hier wird regelmäßig gespielt: die zweiten Herren, die Jugend, wir trainieren hier drauf. Ja, es sind in der Mitte ein, zwei Stellen, wo Gras fehlt, aber der Platz war für den November in sehr, sehr gutem Zustand. Wann willst du denn sonst spielen?“