Kurioser Protest: Mahlsdorf-Fans jubeln nach Stimmungsboykott Trommelverbot macht Fans zu schaffen von ser · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

Ein kleiner, aber feiner Haufen unterstützt den BSV Eintracht Mahlsdorf in der Oberliga. – Foto: Frank Arlinghaus

Der BSV Eintracht Mahlsdorf hat in der vergangenen Woche Platz drei in der Oberliga Nord festigen können. Doch es gibt Ärger neben dem Platz.

Dank eines souveränen 4:0-Heimerfolgs gegen die U23 des FC Hansa Rostock hat Eintracht Mahlsdorf den dritten Platz in der NOFV Oberliga Nord weiter inne. Während es sportlich also ganz gut läuft, sorgt nun ein Thema neben dem Rasen für Ärger. Denn beim Spiel gegen die Mannschaft von der Ostseeküste blieb es erstaunlich ruhig auf dem Sportplatz am Rosenhag. Die Supporters Mahlsdorf, die kürzlich ihr einjähriges Bestehen feierten und die Eintracht auswärts wie Zuhause mit einer kleinen, aber doch lautstarken Gruppe unterstützen, schwiegen. Grund dafür war ein Verbot des Bezirksamtes, das das Trommeln untersagte. Zuvor sollen sich Anwohner nach dem Spiel gegen Neustrelitz über Lärm beschwert haben.

Und weil die Trommel gegen Hansa nun draußen bleiben musste, schwiegen die Fans etwas mehr als eine halbe Stunde lang. Aus Protest. Dann durften sie mit ihrem Team jubeln. Wenn Mahlsdorf am kommenden Sonntag an der Bosestraße bei Croatia Berlin gastiert, dürfte die Trommel wieder zum Einsatz kommen. Wie es am Rosenhag aussieht, ist unklar. Dort empfängt die Eintracht am 22. März Lichtenberg 47 und auch die Gäste, die sich immer auf zahlreiche Fans verlassen können, dürften ein Interesse daran haben, ihre Mannschaft lautstark unterstützen zu dürfen.