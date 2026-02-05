Kurioser Grund: Raimund spielt nur eine Hälfte in Fortunas U23

Luca Raimund spielte in der U23 von Fortuna Düsseldorf. – Foto: Eibner-Pressefoto / Michael We

Die Rahmenbedingungen waren für Zweitligist Fortuna Düsseldorf und seine U23 am vergangenen Wochenende ausgesprochen ähnlich: Beide Teams befinden sich im Abstiegskampf, haben einen Aufstiegskandidaten empfangen – und ihre Gegner kamen aus Ostwestfalen. Für Luca Raimund, der nach mehreren Einsätzen im Team von Trainer Markus Anfang zum ersten Mal seit August wieder in der Regionalliga eingesetzt wurde, war die Umstellung daher nicht allzu groß. Und nach dem 2:1-Sieg der Profis begründete Anfang, warum Raimund nur bei für die „Zwote“ zum Einsatz kam.

Die Entscheidung des Trainers resultierte aus dessen taktischer Herangehensweise an die Partie gegen den SCP. „In vielen Spielen haben wir vorher mit klaren Flügelspielern gespielt. Jetzt brauchten wir eher die Spieler, die die Linie hoch und runter spielen. Und Luca ist eher ein klarer Flügelspieler“, erklärte der 51-Jährige. Bisher war Raimund unter Anfang fast immer zum Einsatz gekommen, wenn auch meistens nur als Einwechselspieler. Lediglich zwei Mal stand der Sommerzugang vom VfB Stuttgart seit dem Amtsantritt von Anfang vor vier Monaten im Kader, ohne eingesetzt zu werden.

Um dem 20-Jährigen jedoch mehr Spielzeit zu ermöglichen, stand er am Samstag gegen den FC Gütersloh (0:2) für die „Zwote“ auf dem Platz. Aber nur eine Hälfte lang, weil er zuvor doch noch bei den Profis aushelfen musste: Florent Muslija hatte das Abschlusstraining angeschlagen verpasst, weshalb ihn Raimund am Samstagvormittag ersetzen musste. Daher konnte U23-Coach Jens Langeneke den Flügelspieler erst nach 45 Minuten in die Partie bringen. Doch auch Raimund, der für Karim Affo ins Spiel kam, belebte die „Zwote“-Offensive gegen Gütersloh nicht entscheidend.

Wichtige Spielminuten gesammelt

Für Anfang zählt dennoch, dass sein Schützling, der zu Saisonbeginn lange verletzt ausgefallen war, wichtige Minuten sammelte. „Luca braucht Spielzeit. Er ist ein junger Kerl, und wir müssen ihn aufbauen“, sagte der Trainer, der weiterhin überzeugt ist von den Fähigkeiten des Talents: „Er hat eine Perspektive und viel Qualität.“ Auch Sportvorstand Sven Mislintat glaubt an den ehemaligen Stuttgarter und verzichtete daher auf ein Leihgeschäft. „Seine Entwicklung kann auch bei uns stattfinden“, sagte er. „Wir haben Luca gegen Fürth und Bielefeld jeweils eingewechselt. Man sieht aber, dass er nach seiner langen Verletzungszeit noch körperliche Themen hat. Trotzdem hat er schon angedeutet, was er kann. Luca ist ein sehr polyvalenter Spieler.

Darüber hinaus verdeutlichte der Raimund-Einsatz in der U23, dass sich im Hinblick auf die Verletzungssorgen der vergangenen Monate vieles gebessert hat. Noch im Herbst wäre es für Anfang angesichts der brenzligen Personalsituation undenkbar gewesen, Spieler freiwillig an die U23 abzugeben, da er auf jeden fitten Profi angewiesen war. Demzufolge war auch der Trainer glücklich, sich überhaupt Gedanken über derartige Themen machen zu können: „Toll, dass ich darüber reden darf. Diese Situation hatte ich hier zu Beginn nicht“, sagte er – und könnte Raimund wohl noch häufiger an die „Zwote“ abgeben.

