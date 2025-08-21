Kurioser Grund: Bezirksligist wird Last-Minute-Auftaktsieg aberkannt

Ein äußerst umkämpftes erstes Ligaspiel lieferten sich in der Bezirksliga Staffel 11, unweit von der niederländischen Grenze, Vorwärts Epe und die SF Merfeld. Beide Teams wollten unbedingt erfolgreich in die neue Spielzeit starten, den besseren Start ins Spiel erwischten allerdings die Gastgeber, die durch die Treffer von Lukas Segbert (14.) und Cengiz Kuyutas (26.) mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit gingen.

Doch die Merfelder, frisch gebackener Dülmener Feld-Stadtmeister, kämpften sich zurück und so war es nach dem Anschlusstreffer von Simon König in Minute 51 erneut die Nummer elf der Sportfreunde, der in der siebten Minute der Nachspielzeit für den umjubelten 2:2-Ausgleich sorgte. Doch das letzte Wort hatten immer noch die Eperaner, die im direkten Gegenzug in Person von Felix Fuchs tatsächlich noch zum 3:2-Endstand trafen und damit die drei Punkte zuhause behielten – falsch gedacht!

Denn an der Seitenlinie war Vorwärts-Trainer Jochen Wessels ein Fehler unterlaufen. Bei bereits fünf getätigten Wechseln schickte Wessels gleich noch einen sechsten Einwechselspieler aufs Feld. Das war Schiedsrichter Moritz Chakraborty auch nach Abpfiff aufgefallen und fertigte daraufhin einen Sonderbericht an. Staffelleiter Horst Darstig hatte bei der Wertung angesichts der klaren Sachlage keine andere Wahl, als das Spiel mit 2:0 für die SF Merfeld zu werten.