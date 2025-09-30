Kurioser Elfmeter rettet Deinste Punkt gegen Spitzenreiter Fredenbeck

Schon nach wenigen Minuten lag die Heimelf vorne: Ein Eigentor von Benjamin Banmann brachte die frühe Führung. Kurz darauf sorgte Istvan-Robert Szabo für den Höhepunkt der Partie, als er auf außen geschickt wurde, nach innen zog und den Ball im Stil von Arjen Robben ins Netz setzte. Nach 20 Minuten verlor Immenbeck jedoch den Faden. Bliedersdorf nutzte die Unruhe im Spielaufbau und kam durch eine sehenswerte Bogenlampe von Andreas Lorenz aus 30 Metern zum Anschlusstreffer. Bis zur Pause entwickelte sich ein offenes Spiel ohne klare Torchancen. Nach dem Seitenwechsel fand Immenbeck zurück zur Ruhe. In der 72. Minute stellte Nurhak Süzer den alten Abstand wieder her. Zuvor hatte Bliedersdorf ab der 53. Minute in Unterzahl gespielt, weil Torschütze Lorenz nach einem Foul die Rote Karte sah. Jannik Höper, Co-Trainer des TSV, erklärte: „Das war letztendlich ein verdienter Sieg, den wir in den ersten 15 Minuten eingefahren haben.“





Schon früh stellte Cedric Höck die Weichen, als er in der 2. Minute frei vor dem Torwart einschob. Kurz vor der Pause erhöhte Mazlum Delik nach einer Flanke von Torsten Pape am zweiten Pfosten auf 2:0. In der 57. Minute bereitete Delik mustergültig vor und setzte Jasper Liam Wolter in Szene, der einen besonderen Moment erlebte: Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag erzielte er sein erstes Tor im Herrenbereich. Der Treffer von Steven Schroers in der 75. Minute war am Ende nur Ergebniskosmetik. Marvin Gudd, Trainer des FC Mulsum/Kutenholz II, sprach von einem „sehr müden Sommerkick“.





Deinste erwischte den besseren Start und ging nach 23 Minuten durch Ben Vydra in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Christian Lohse für den Tabellenführer aus. Direkt nach der Pause traf Yagiz Sinan zum 1:2, sodass die Gastgeber lange einem Rückstand hinterherliefen. Erst in der 82. Minute gelang Justin Peters per Foulelfmeter das 2:2. Kurz vor dem Ende schien Fredenbeck die Partie doch noch für sich zu entscheiden, als Sinan in der Nachspielzeit erneut traf. In der 96. Minute kam Deinste jedoch durch einen kuriosen Strafstoß noch einmal zurück: Der Gästetorwart hatte einen Fernschuss pariert, ein Verteidiger nahm den Ball irrtümlich in die Hand, weil er von Abstoß ausging, und legte ihn hin. Der Schiedsrichter entschied zurecht auf Elfmeter, den Peters verwandelte. Michael Stüve, Trainer des Deinster SV II: „Im Endeffekt war es eine gerechte Punkteteilung.“



