Kurioser Abbruch beim Verfolgerduell in der Kreisliga A

Für Außenstehende schien es nach einer mehrminütigen Pause danach nur eine Frage der Zeit, bis es weiterging. Doch sie rieben sich wenig später verwundert die Augen, als vor Ausführung des Freistoßes zunächst der VfL-Keeper und dann auch ein weiterer Feldspieler plötzlich verletzt zu Boden gingen.

Da der VfL-Coach sein Wechselkontingent gerade erst ausgeschöpft hatte, stellte sich kurz die Frage, wie es überhaupt weitergehen sollte. Die Antwort darauf erübrigte sich, als dann auch noch plötzlich das Flutlicht ausging. Der Ausfall der Lichtanlage war nach Aussage von Benraths zweitem Vorsitzenden schlussendlich auch der Grund dafür, warum die Partie nicht mehr angepfiffen wurde.

„Wir hatten leider schon ein paar Mal Probleme mit dem Flutlicht. Auch das Spiel unserer dritten Mannschaft musste im Anschluss unterbrochen werden, weil das Licht ausging“, bemerkte Sebastian Lindner. Vor Anpfiff der Partie der Benrather „Dritten“ hätte Sam Zergan gerne noch das Kreisliga A-Spiel regulär über die Bühne gebracht. Er holte daher beide Trainer zu sich in die Kabine, als das Flutlicht wieder brannte. Dort signalisierte der Gäste-Coach seine Bereitschaft, weiterzuspielen. Doch sein Benrather Gegenüber lehnte ab und verwies dabei auf den Umstand, dass einige seiner Spieler inzwischen schon geduscht hätten. So steht es im Sonderbericht des Unparteiischen, der nun Grundlage für das Urteil des Sportgerichtes sein dürfte.