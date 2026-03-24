Kuriose Tore, harte Zweikämpfe: Niederroth erledigt Pflichtaufgabe

Eine turbulente Partie lieferten sich der SV Niederroth (schwarz-weiße Trikots) und die AEG Dachau. – Foto: Ohl

Ganz anders präsentiert sich die Lage bei der AEG Dachau. Sprecher Jorgo Andreadis berichtete von einer aus seiner Sicht gelungenen Wintervorbereitung, in der erstmals der sonst übliche, lange Griechenland-Urlaub seiner Spieler entfiel und die Mannschaft durchgehend vor Ort trainieren konnte. Das Potenzial und die Qualität im Kader seien seit Saisonbeginn sehr gut gewesen, es habe bislang jedoch am Training gefehlt. Personell musste die AEG den Abgang von Ioannis Nassis und Dimitrios Papadopoulos zu Herakles München verkraften, erhielt aber Verstärkung von Pontos München: Torwart Dimitrios Tsamis und Stürmer Ioannis Elezi schlossen sich den Dachauern an. „Wir haben uns auf den Positionen verstärkt, auf denen neue Spieler absolut notwendig gewesen waren“, so Andreadis.

Mit einem am Ende klaren 3:1-Heimsieg gegen die abstiegsbedrohte AEG Dachau hat der SV Niederroth seine Pflichtaufgabe in der Kreisklasse 1 erfüllt. Wie SVN-Sprecher Daniel Reisner mitteilt, hat sich über die Winterpause im Kader seiner Niederrother kaum etwas verändert. Einzig Hans Wörmann kehrte nach einem Jahr Verletzungspause in den Kader zurück.

Auf dem holprigen Rasen des Niederrother Hauptplatzes entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein zähes, chancenarmes Spiel. Die AEG versuchte, die Partie technisch zu gestalten, scheiterte jedoch immer wieder an ungenauen Pässen und den schwierigen Platzverhältnissen. Der SVN setzte dagegen auf kompakte Abwehrarbeit und lange Bälle in die Spitze, um Konter zu fahren.

Bereits in der fünften Minute fiel das 1:0 für die Gastgeber: Nach einer Passstafette wurde Dominik Leisch im Strafraum freigespielt, sein schwacher Abschluss aus rund 10 Metern geriet zum Kullerball, den der 40-jährige AEG-Neuzugang im Tor, Dimitrios Tsamis, nach einem groben Patzer ins eigene Netz passieren ließ. In der Folge dominierten Zweikämpfe, teils deutlich im Schmerzbereich. Schiedsrichter Enes Sanliünal leitete die Partie insgesamt sicher und griff vor allem im zweiten Durchgang mehrfach konsequent durch. Für die AEG verzeichnete Alexandros Tanidis noch einen Lattentreffer.

Die zweite Halbzeit war von vielen nickligen Szenen und drei weiteren Treffern geprägt. In der 54. Minute gelang der AEG zunächst der Ausgleich: Neuzugang Ioannis Elezi traf mit einem Distanzschuss zum 1:1. Der SV Niederroth schlug jedoch zurück. In der 67. Minute stellte Simon Betz auf 2:1, nachdem ein schnell ausgeführter Freistoß von Spielertrainer Dominic Reisner auf Dominik Leisch bei diesem landete und Leisch den Torschützen mit einem Querpass freispielte. In der 78. Minute sorgte Tim Knöferl mit dem 3:1 für die Vorentscheidung zugunsten des SVN. Beide Mannschaften trafen im weiteren Verlauf jeweils noch einmal die Latte.

Die Schlussphase geriet hektisch. In der Nachspielzeit sahen zwei Spieler der AEG Dachau Gelb-Rot: Zunächst wurde Aristodimos Sarantopoulos in der fünften Minute der Nachspielzeit des Feldes verwiesen, zwei Minuten später folgte Nikolaos Papadopulos. Am Ergebnis änderte dies nichts mehr.

SVN-Sprecher Daniel Reisner bilanzierte, man habe „verdient gewonnen“! „In der ersten Halbzeit schwach agiert, in der zweiten gesteigert und letztlich den Pflichtsieg geholt.“ Auf Seiten der AEG stellte Andreadis fest: „Das Ergebnis hätte auch anders ausfallen können. Wir waren in der zweiten Halbzeit spielerisch besser. Der Erfolg der Hausherren ist glücklich gewesen, für uns dagegen bleibt eine unglückliche Niederlage.“