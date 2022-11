Kuriose Tore bringen TSV zurück

In der Reserve gibt es ein Topspiel, das in der ersten Halbzeit von Lonsee dominiert wird, wenngleich der TSV durch Ziegler früh zwei hochkarätige Chancen liegen lässt. Lonsee ist aktiver und oft reaktionsschneller als der TSV und geht dann nach zwei Standardsituationen mit gütiger Mithilfe der TSV-Defensive mit 2-0 in Führung. In der zweiten Halbzeit ist der TSV besser im Spiel was auch an einer frühen gelb-roten Karte für Lonsee liegt. Und so kommt der TSV mit etwas Glück und starker Moral durch zwei kuriose zurück. Zunächst kann Folli mehr oder eher weniger absichtlich einen Schuss von Strobel ins Tor lenken und den Ausgleichstreffer markiert Lonsee selbst durch ein absolut einzigartiges Eigentor. Durch das 2-2 bleibt der TSV in der Reserve auch ganz oben dran.