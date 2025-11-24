Die Partie in Steinhöring wurde kurzfristig abgesagt. – Foto: IMAGO (Symbolbild)

Kuriose Spielabsage in Steinhöring: SpVgg 1906 schickt Platzinspekteur am Vortag Teams umgezogen vom Platz geschickt

Nach langen Diskussionen verweigerte der Unparteiische den Anpfiff – ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr TSV Steinhöring Steinhöring SpVgg 1906 Haidhausen Haidhausen Abgesagt Alles war schon angerichtet für das Gastspiel des Kreisliga-Tabellenführers am Samstag in Steinhöring, doch kurz vor Anstoß überlegte es sich Schiedsrichter Danny Krüger anders und pfiff nicht an. Vorangegangen waren lange Diskussionen der SpVgg Haidhausen mit dem Unparteiischen, Steinhöring hingegen wollte die Partie durchziehen. Beide Mannschaften waren auch schon umgezogen.