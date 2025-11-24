Kuriose Spielabsage in Steinhöring: SpVgg 1906 schickt Platzinspekteur am Vortag

Nach langen Diskussionen verweigerte der Unparteiische den Anpfiff – ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.
Alles war schon angerichtet für das Gastspiel des Kreisliga-Tabellenführers am Samstag in Steinhöring, doch kurz vor Anstoß überlegte es sich Schiedsrichter Danny Krüger anders und pfiff nicht an. Vorangegangen waren lange Diskussionen der SpVgg Haidhausen mit dem Unparteiischen, Steinhöring hingegen wollte die Partie durchziehen. Beide Mannschaften waren auch schon umgezogen.
Noch am Vormittag wurde problemlos ein U13-Spiel auf dem Sportplatz am Bachkramerweg ausgetragen. Kurioserweise war schon am Freitagabend ein Haidhauser Platzinspekteur in Steinhöring aufgetaucht, hatte witterungsbedingt keinen Wembleyrasen entdeckt und bereits auf eine Absage gepocht. Ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Wann die Begegnung nachgeholt wird, ist noch offen. Fest steht: Sehr viel besser sind Rasenplätze im Frühjahr in diesen Gefilden nicht.