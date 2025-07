Kuriose Rolle rückwärts: Torjäger Bayhoca kehrt zu Hirschkamp zurück

"Emo hat ein Angebot erhalten, was er nicht ablehnen konnte. Ich bin als sein Freund der letzte Mensch, der ihm Steine in den Weg legt. Wir verstehen uns nach wie vor hervorragend. Dass sein Abgang bei uns sportlich trotzdem eine Lücke reißt, kann ich nicht bestreiten. Aber hierfür werden wir Lösungen finden", sagt Dostlukspors Trainer Can Ucar gegenüber FuPa Niederrhein.

Dabei schien beim Abgang des Leistungsträgers eigentlich das Tischtuch zerschnitten: "Letztendlich habe ich mich dann entschieden, nicht mehr für Hirschkamp aufzulaufen und es soll denen klar sein, dass ohne mich und vier andere Spieler der Aufstieg niemals möglich gewesen wäre", betonte Bayhoca im Zuge seines damaligen Wechsels.

Drei Monate später also auch die verbale 180-Grad-Wende: "Manchmal merkt man erst in der Veränderung, wo man wirklich hingehört", wird Bayhoca in einer FuPa-Vereinsnachricht zu seinem Wechsel zitiert. "Bei Dostlukspor habe ich schnell gespürt, dass es einfach nicht passt. Umso dankbarer bin ich, dass ich mit Can Ucar ein ehrliches Gespräch führen konnte, mit Verständnis auf beiden Seiten."