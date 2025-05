Kuriose Ausgangslage: Spitzenduo kann jeweils vorzeitig Meister werden

Die Ausgangslage ist so tückisch wie simpel: Gewinnt Dostlukspor Bottrop seine verbleibenden beiden Spiele, steigt es als Meister in die Bezirksliga auf. Aktuell steht jedoch noch der SC Buschhausen mit einem zusätzlichen Spiel an der Tabellenspitze und wird am finalen Spieltag von der Couch zuschauen müssen.

Bedeutet: Eine Meisterschaftsentscheidung ist schon am kommenden Wochenende in beide Richtungen möglich. Verliert Buschhausen bei gleichzeitigem Sieg von Dostlukspor, könnten die 12er nicht mehr nachziehen. Doch es geht auch umgekehrt: Gewinnt Buschhausen bei einem Sieg oder Remis von Dostlukspor, könnte das Team von Can Ucar den Rückstand nicht mehr im zusätzlichen Spiel aufholen.

Der BV Osterfeld hat sich genau zum richtigen Zeitpunkt gefangen und könnte mit einem Dreier beim formstarken SV Adler Osterfeld und etwas Schützenhilfe von Rhenania Bottrop II den vorzeitigen Klassenerhalt feiern.