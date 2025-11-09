Kurios: Neuwerk, Meerbusch & Odenkirchen punktgleich an der Spitze

Es ist ein wahrlich kurioses Tabellenbild nach dem 13. Spieltag. Die Sportfreunde Neuwerk, der OSV Meerbusch und die SpVg Odenkirchen stehen mit jeweils 31 Zählern ganz oben. Das Top-Trio trennt dabei in Gänze auch nur zwei Tore, Neuwerk hat aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Verlierer des Wochenendes ist sicher TuRa Brüggen, das den Platz an der Sonne abgeben musste. Türkiyemspor Mönchengladbach holte drei wichtige Punkte im Derby.

Meerbusch begann aktiv, Brüggen zeigte auf fremdem Geläuf aber auch gelegentlich, warum sie als Tabellenführer in die Partie gingen. Einen Wirkungstreffer sollten jedoch die Osterather landen, die nach einem Freistoß von einem Eigentor von Philipp Cox profitieren (34.). Meerbusch ruhte sich jedoch nicht auf der eigenen Führung aus und legte im zweiten Durchgang mit einem Fallrückzieher aus kurzer Distanz von Luca Pohlmann (61.) und schließlich Ben Israil zum Abschluss einer Umschaltsituation (81.) nach. Auch wenn Jonas Kunft mit seinem plötzlichen Platzverweis zumindest für leichte Hoffnungen im Lager von TuRa sorgen durfte (83.), brannte nichts mehr an. Brüggen verliert die Tabellenführung an den OSV, in der Spitzengruppe geht es weiter überaus eng zu. OSV Meerbusch – TuRa Brüggen 3:0

OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges, Angelo Recker (51. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Frederic Klausner (73. Kennet Kaminski), Jonas Kunft, Philip Schmelzer, Marc Rommel (68. Saba Khargelia), Lars Stieger, Ben Israil - Co-Trainer: Jonas Herzog - spielender Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Trainer: Dominik Voigt

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (77. Christos Tsopanides), Volkan Akyil, Philipp Cox, Simon Hübner, Kacper Ciupa, Erik Pöhler (62. Justin Samuel Pahl), Robin Hürckmans, Florian Storms (32. Erdem Yildiray Eroglu), Nils Bonsels (68. Dennis Coenen), Sandro Meyer (62. Mehmet Akkus) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Philipp Cox (34. Eigentor), 2:0 Luca Finn Pohlmann (61.), 3:0 Ben Israil (81.)

Rot: Jonas Kunft (83./OSV Meerbusch/Unsportlichkeit)

Odenkirchen hatte erwartungsgemäß zunächst mehr vom Spiel, doch das Lürriper Schlusslicht gab sich alles andere als geschlagen. Nach Zuspiel von Michael Bohnen verpasste Leon Neunkirchen den favorisierten Hausherren die kalte Dusche (24.). Der Vorsprung ließ sich gegen das Dauerfeuer der SpVg jedoch nicht lange verteidigen. Andrej Ferderer (38.) und auch Pascal Schmitz (45.+3) drehten die Partie mit jeweils platzierten Abschlüssen innerhalb kürzester Zeit. Vor der Pause legte schließlich auch noch Robin Wolf per Strafstoß nach, verlud Marc Rüttgers (45.+5). Als nach dem Seitenwechsel auch noch Marcel Schulz nach einem Eckball erhöhte (48.), stellte sich die Frage nach dem Sieger nicht mehr. Pascal Moseler (67.) und Justin Butterweck sorgen schlussendlich für einen standesgemäßen Dreier des Aufstiegskandidaten. SpVg Odenkirchen – SV Lürrip 6:1

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Semir Purisevic (69. Ayman Kaibouss), Pascal Moseler, Yannic Wolf (60. Tom Salentin), Pascal Schmitz (46. Vincent Schleifer), Andrej Ferderer (60. Justin Butterweck), Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer

SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Jan Risse, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Michael Bohnen, Leon Neunkirchen - Trainer: Markus Lehnen

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Leon Neunkirchen (24.), 1:1 Andrej Ferderer (38.), 2:1 Pascal Schmitz (45.+3), 3:1 Robin Wolf (45.+5 Foulelfmeter), 4:1 Marcel Schulz (48.), 5:1 Pascal Moseler (67.), 6:1 Justin Butterweck (82.)

Aus sicher geglaubten drei Zählern wurde nach 90 Minuten nur noch einer für die Viersener. Marvin Struckmann (46.) und Ivan Jajetic (52.) erhöhten die anfängliche Führung aus der ersten Hälfte zu einem vermeintlich beruhigenden Vorsprung. Doch dann drehte der VfR noch einmal auf. Der Anschlusstreffer von Maximilian Kuznik (62.) ließ ein neues Feuer in den Reihen der Hausherren auflodern, die sich daraufhin Chance um Chance erspielten. Niklas Geraets verkürzte schließlich vom Elfmeterpunkt (75.), nur wenige Augenblicke später stellte Fynn Ziemes tatsächlich noch auf Gleichstand (77.). Viersen rettete in der Schlussphase immerhin einen Zähler über die Zeit, wird sich über den Spielverlauf jedoch hinterfragen müssen.

VfR Krefeld-Fischeln – 1. FC Viersen 3:3

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Abdulhadi Alamad (45. Ndrin Maloku), Safer Erdogan, Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik, Denis Shabani (45. Ben Sundermann) - Trainer: Jakob Scheller - Co-Trainer: Markus Haep

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Yassine Janah, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost (90. Isaac Bortsie), Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva (85. Khalid Omeirat), Marvin Stefan Struckmann, Ivan Jajetic - Trainer: Stephan Houben

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Adnan Aoudou (26. Handelfmeter), 0:2 Marvin Stefan Struckmann (46.), 0:3 Ivan Jajetic (52.), 1:3 Maximilian Kuznik (62.), 2:3 Niklas Geraets (75. Handelfmeter), 3:3 Fynn Ziemes (77.)

Die Hausherren verteilten zunächst Geschenke: Cihan Rüzgar nach einem zu kurz geratenen Rückpass der Nettetaler (25.) und Luke Heidrich mit einem sehenswerten Distanzschuss nach Fehler in der Vorwärtsbewegung (27.) münzten diese in kurzer Zeit in Tore um. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Nettetal aber wieder ran. Dustin Herrmann köpfte einen hohen Ball in den Strafraum ins lange Eck (54.). In der Schlussphase konnte Janik Dünwald einen Abschluss nicht von der Linie retten und jagte den Ball stattdessen selbst unter die Latte (78.). Bei den insgesamt vier Treffern sollte es bleiben. Tönisberg wird nach oben weiter abreißen lassen müssen. Nettetal darf sich immerhin über einen Zähler freuen. SC Union Nettetal II – VfL Tönisberg 2:2

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Jan Pöhler, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Sean Herrmann, Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel

VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Fabian Kempkens, Janik Dünwald, Tim Couball, Daniel Franken, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Bertan Josua Yildiz - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Schiedsrichter: Yannik Erens

Tore: 0:1 Cihan Mustafa Rüzgar (25.), 0:2 Luke Heidrich (27.), 1:2 Dustin Herrmann (54.), 2:2 Janik Dünwald (78. Eigentor)

Im Grunde genommen war für die Hausherren nach der ersten Hälfte und dem damit verbundenen 0:3-Rückstand nur noch wenig zu holen. Im zweiten Durchgang brannte dahingehend auch nichts mehr an. Gerrit Lenssen sorgte schon früh per direktem Freistoß für den 4:0-Endstand, wodurch Kempen unter dem Strich bleibt.

Thomasstadt Kempen – SSV Grefrath 1910/24 0:4

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen (60. Lucas Matteo Klaaßen), Tom Kunze (60. Paul Schäfer), Jonas Struß, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Marius Elfering (70. Jan Keens), Dustin Meyer, Denis Gaas, Simon Elfering (70. Lukas Inderhees), Alya Keita (60. Eric Scheuren) - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Soner Köse, Christofer Feyen (70. Jonas Landwehrs), Moritz Leutgeb, Timo Claßen (70. Jan Nils Klinkenberg), Gerrit Lenssen (75. Mika Jütten), Fynn Glutting, Vensan Klicic, Christopher Claeren (60. Niklas Schmitz), Lukas Hanssen, Sven Keller (60. Luis Neber) - Trainer: Alexander Thamm

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Christopher Claeren (15.), 0:2 Lukas Hanssen (36.), 0:3 Christopher Claeren (44.), 0:4 Gerrit Lenssen (49.)

Dilkath verteilte schon früh Geschenke. Was eigentlich als Befreiungsschlag gedacht war, wurde zur perfekten Vorlage für Marius Meffert, der sich nicht zwei Mal bitten ließ und zur Führung abschloss (5.). Auch der zweite Treffer gehörte eher in die Kategorie "unglücklich" aus Sicht von Dilkrath. Ein Querschläger landete dabei perfekt im Lauf von Emmanuel Adu, der somit auch schnell das 2:0 nachlegte (28.). Die Sportfreunde hatten bis dahin und in der Folge eigentlich die Kontrolle über das Spiel, taten sich phasenweise aber in Sachen Durchschlagskraft schwer. Als Berkan Dursun dann schließlich eine punktgenau Flanke von Meffert mit einem platzierten Kopfball vollendete (73.), war der Deckel drauf. In der Schlussphase sorgten schließlich noch Dursun (90.+3) und auf der anderen Seite Danny Thönes für den Endstand. Sportfreunde Neuwerk – DJK Fortuna Dilkrath 4:1

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Ben Lawrenz (83. Sven Bjarne Witt), Marius Meffert, Marwan El Khoulati Haroun (83. Mohammed Amraoui), Emmanuel Adu (69. Berkan Dursun), Christian Schultz (68. Dominik Klouth) - Co-Trainer: Timo Rheindorf - Co-Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca

DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Louis Claser, Torben Esser (46. Mats Zechlin), Daniel Felipe Karpf-Luque, Niklas Mülders, Simon Viethen, Maximilian Grafen (46. Justus Nauen), Luk Zechlin, Patrice Diane, Moritz Münten, Danny Thönes - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marius Meffert (5.), 2:0 Emmanuel Adu (28.), 3:0 Berkan Dursun (73.), 4:0 Berkan Dursun (90.+3), 4:1 Danny Thönes (90.+4)

Bockum erwischte eigentlich den idealen Start, ging in Folge eines Eckballs und Abschlusses von Patrick Pasthy in Führung (10.). Doch danach riss St. Tönis das Spiel an sich, antwortete mit einem Doppelschlag durch Lucas Noczenski (17., 19.) und auch Luis Becker (37.). Zwar kamen die Hausherren per Strafstoß von Christian Tönnißen noch einmal auf Tor heran (50.), doch die Gäste hielten die Führung und legten kurz vor Schluss mit dem ersten Saisontor von Connor Michaelis nach (81.).

TSV Krefeld-Bockum – SC St. Tönis 1911/20 II 2:4

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares (46. Malte Latosinszky), Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (46. Mert Cemal Celik), Hun Brandon Danh Do, Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen, Miguel Raoul Basalic - Trainer: Tino Reucher - Co-Trainer: Marcel Blaschkowitz

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Tom Berner, Leonard Stiels, Luis Becker, Philipp Horster, Fabio Mariano (80. Patrick Bowski), Connor Michaelis, Luke Hamers, Lucas Noczenski (76. Jan Goretzki), Nick Armbrüster, Dieumerci Kyanga (84. Nils Hoppe) - Co-Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Florian Verhaag

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 91

Tore: 1:0 Patrick Pasthy (10.), 1:1 Lucas Noczenski (17.), 1:2 Lucas Noczenski (19.), 1:3 Luis Becker (37.), (46.), 2:3 Christian Tönnißen (50. Foulelfmeter), 2:4 Connor Michaelis (81.)

Mit Niek Mäder (81.) und Dennis Lerche (90.) stachen jeweils die beiden Top-Torjäger der beiden Teams in der Schlussphase. Besonders Wickrath dürfte das Ergebnis nun wurmen, konnte die Konkurrenz nun eine kleine Lücke zum TuS reißen. Auch im Kampf um den Klassenerhalt geht es derweil extrem eng zu, weshalb der eine Zähler dem CSV auch für den Moment richtig gut tun kann.

CSV Marathon Krefeld – TuS Wickrath 1:1

CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Harun Aydin, Almir Arapovic, Emre Özkaya (71. Marcel Lüft), Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan (86. Gianni Wittenberg), Dario Krezic, Ilay Baris (71. Arda Nacioglu), Fritz Fiedler, Ryo Kawase (49. Dennis Lerche) - Trainer: Onur Özkaya

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Tom Baulig, Romel Seena Anyomi, Jermaine Isaiah Zerai (64. David Maximilian Bartsch), Moritz Lambertz, Petar Popovic, Quinton Washington, Blessing Agyapong (86. Nils Höffges), Niek Gabriel Mäder, Jason Rütten (54. Niklas Clemens) - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (81.), 1:1 Dennis Lerche (90.)

Nach der anfänglichen 3:0-Führung in Halbzeit eins, geriet Türkiyemspor zum Schluss noch einmal gehörig ins Schwitzen. Robert Begani (89.) und Andrij Gordiyevskyy (90.+2) brachten noch einmal richtig Feuer in die Partie. Für das erfolgreiche Comeback sollte es jedoch nicht reichen, wodurch Türkiyemspor wieder auf Tuchfühlung mit dem rettenden Ufer geht.

Türkiyemspor Mönchengladbach – 1. FC Mönchengladbach 3:2

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan, Alan Lipemba M'Bulayi, Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan (52. Ilias Kayhani), Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim, Murat Ok (68. Arda Can Yilmaz), Semih Simsek (77. Osama Abdeslami), Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Batuhan Türkyilmaz, Nordin Wette (46. Johovahni Massamba), Taylan Özdemir (86. Robert Begani), Kubilay Erol (65. Aron Nasufi), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Jovanche Angelovski, Deniz Can Salk (75. Umut Akis), Brandon Mafimbu Mazanga (60. Adam Mesrour) - Trainer: Florian Wittkopf - Co-Trainer: Christian Schiffers

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Semih Simsek (11.), 2:0 Thomas Tümmers (25.), 3:0 Semih Simsek (38.), 3:1 Robert Begani (89.), 3:2 Andrij Gordiyevskyy (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Murat Ok (Türkiyemspor Mönchengladbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Hermann (24.).

____

Das sind die nächsten Spieltage

14. Spieltag

14.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen

14.11.25 TuS Wickrath - OSV Meerbusch

15.11.25 SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach

15.11.25 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln

16.11.25 SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II

16.11.25 SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk

16.11.25 VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen

16.11.25 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld

16.11.25 TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum



15. Spieltag

28.11.25 OSV Meerbusch - 1. FC Viersen

28.11.25 DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II

29.11.25 SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24

30.11.25 Sportfreunde Neuwerk - TuRa Brüggen

30.11.25 CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach

30.11.25 Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II

30.11.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - VfL Tönisberg

30.11.25 TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath

30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln - SV Lürrip