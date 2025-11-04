Kurios: Kollnburgs zweites Heimspiel in Folge abgebrochen

Ergiebiger Niederschlag sorgte in Kollnburg für den nächsten Spielabbruch. – Foto: Reimund Neumaier

Der November hat Einzug gehalten, und mit ihm die ganzen Unbilden für den Amateurfußball, die der Spätherbst eben so mit sich bringt. Einige Partien mussten am Sonntag wegen des Dauerregens abgesagt werden. Einige wurden angepfiffen, aber konnten nicht zu Ende gebracht werden. So zum Beispiel in Kollnburg...

Niederbayern Ost A-Klasse Viechtach





Der SV Kollnburg und Heimspiele - das ist im Moment so eine Sache. Vor zwei Wochen hatte der Spielabbruch gegen die SG Neukirchen/Elisabethszell für viel Wirbel gesorgt. Der junge Schiedsrichter brach nach Beleidigungen das Spiel ab. Dieses Mal waren höhere Mächte im Spiel: Der Himmel hatte nämlich seine Schleusen geöffnet und es goss am Sonntagnachmittag kräftig über Kollnburg. Schiedsrichter Faruk Kaciu zitierte nach einer halben Stunde und beim Stand von 1:0 für die Hausherren beide Kapitäne zu sich und nach kurzer Analyse der Lage wurde entschieden, die Partie vorzeitig zu beenden.

Kreisklasse Deggendorf





Richtig Bock hatten kurz vor der Winterpause noch einmal die Kicker der Kreisklasse Deggendorf. 38 Treffer in sieben Partien, da war ordentlich was geboten für die Zuschauer. Den torreichsten Schlagabtausch lieferten sich der SV Schwanenkirchen und die SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen.



Richtig Bock hatten kurz vor der Winterpause noch einmal die Kicker der Kreisklasse Deggendorf. 38 Treffer in sieben Partien, da war ordentlich was geboten für die Zuschauer. Den torreichsten Schlagabtausch lieferten sich der SV Schwanenkirchen und die SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen. Kreisklasse Passau/Freyung





Nichts und niemand scheint die SG Breitenberg/Sonnen auf dem Weg in die Kreisliga stoppen zu können - auch nicht der FC Tiefenbach DJK. Der ehemalige Bezirksligist kam zuhause mit 1:8 gegen den SG-Express unter die Räder. Mit insgesamt 75 (!) erzielten Treffern stellt die SG Breitenberg/Sonnen die torhungrigste Offensivabteilung in Niederbayern.

A-Klasse Freyung





Das erlebst du als Torwart auch nicht alle Tage! Karlbachs Fabian Sperling schwang sich im Duell mit dem TSV Ringelai zum doppelten Elfmeterkiller auf und parierte gleich zwei Strafstöße. Höchstselbst sorgte er damit dafür, dass hinten die Null stand und sein Team den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten kann. Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Straubing: FSV VfB Straubing II - FC Straubing 8:4

2. A-Klasse Grafenau: SG Nammering/O'polling - SV Fürstenstein 10:1

2. Kreisklasse Deggendorf: SV Schwanenkirchen - SG Otzing 4:6 Niederbayern West A-Klasse Pfarrkirchen: Derbydreier für Taubenbach vor 250 Zuschauern. – Foto: Anja Dietzinger Kreisklasse Dingolfing





35 Tore in sechs Partien - die Kreisklasse Dingolfing hat`s am vergangenen Wochenende ordentlich krachen lassen. Das Comeback des Spieltags legte dabei der TSV Mamming hin. Eine Viertelstunde vor Schluss fühten die Gäste aus Pfaffenberg noch mit 3:0. Unglaublich, aber wahr: Binnen zehn Minuten machte die Hausherren aus einem 0:3 ein 4:3. Allerdings hatte die SG nach zehn Minuten Tiefschlaf auch noch einen im Köcher und so endete die Partie nach fünf (!) Treffern in der Schlussviertelstunde mit 4:4. Kreisklasse Landshut





Er hat`s schon wieder getan! Nach seinem Sechserpack Ende September gelang Tom Unholzer dieses Mal ein Viererpack. Da fiel`s auch gar nicht mal ins Gewicht, dass er sogar noch einen Elfmeter verschossen hat. A-Klasse Pfarrkirchen


