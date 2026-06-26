 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Kurios: FLVW schickt Kreisen falsche Aufstiegs-Berechnung zur BL

Die Anzahl der Mannschaften, die eine Saison auf Kreisebene beenden, entscheidet, wie viele Aufstiegsplätze zur Bezirksliga der jeweilige Fußball-Kreis in der kommenden Saison erhält.

von red · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden schaffte kürzlich über die Aufstiegsrelegation den Aufstieg in die Bezirksliga. In der kommenden Spielzeit steigt der Siegen-Wittgensteiner A-Liga-Vizemeister direkt in die Bezirksliga auf.
Die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden schaffte kürzlich über die Aufstiegsrelegation den Aufstieg in die Bezirksliga. In der kommenden Spielzeit steigt der Siegen-Wittgensteiner A-Liga-Vizemeister direkt in die Bezirksliga auf. – Foto: David Zimmer

Turnusmäßig hat der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) seinen Fußball-Kreisen zum Start der neuen Spielzeit die Berechnung zugeschickt, wer wie viele Aufsteiger zur Bezirksliga stellen darf.

Kurioserweise hat sich der VFA an einer Stelle vertan und dem Fußball-Kreis Gelsenkirchen einen halben Aufstiegsplatz zugeschoben, der gar nicht zusteht.

Um genau zu sein, hat der Fußball-Kreis Gelsenkirchen rechnerisch seinen halben Aufstiegsplatz verloren, da sich die Anzahl der Mannschaften von 89 auf 81 reduziert hat.

Gleichzeitig war der Fußball-Kreis Siegen-Wittgenstein einer der wenigen Kreise, der seine Mannschaftszahl erhöhen konnte. So werden in der kommenden Saison wie zuletzt in der Spielzeit 2023/24 Meister und Vizemeister direkt in die Bezirksliga aufsteigen.

Die "Kleinst-Kreise" Detmold, Lüdenscheid und Beckum, denen rechnerisch gar kein Direktaufsteiger zustehen würde, werden wie immer auf 1,0 Aufsteiger angehoben, so dass sich die Gesamt-Aufsteigerzahl von 36 auf 37 erhöht.

Abschließend ist noch anzumerken, dass die Gesamtanzahl der Mannschaften erstmals unter 2400 gefallen ist. Vor der Corona-Pandemie waren es noch ca. 300 mehr.

Wenn man die o. g. Korrektur vornimmt, stellen sich die 37 Aufsteiger wie folgt auf:

  • 2,5 Aufsteiger stellt der Kreis Dortmund,
  • je 2 Aufsteiger stellen die Kreise Recklinghausen, Bochum, Ahaus/Coesfeld, Münster und Siegen-Wittgenstein
  • je 1,5 Aufsteiger stellen die Kreise Paderborn, Unna/Hamm und Bielefeld
  • je 1 Aufsteiger stellen die Kreise Gelsenkirchen, Hagen, Höxter, Tecklenburg, Olpe, Hochsauerlandkreis, Herne, Steinfurt, Lübbecke, Gütersloh, Lemgo, Herford, Minden, Soest, Lippstadt, Iserlohn, Arnsberg, Detmold, Lüdenscheid und Beckum.

Es gibt damit vier Kreise (Dortmund, Paderborn, Unna/Hamm, Bielefeld), die einen halben Aufstiegsplatz besitzen und über Aufstiegsspiele zwei Aufsteiger ausspielen werden.

So sieht die offizielle (fehlerhafte) Berechnung des VFA aus: