Kurios: FLVW schickt Kreisen falsche Aufstiegs-Berechnung zur BL

Turnusmäßig hat der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) seinen Fußball-Kreisen zum Start der neuen Spielzeit die Berechnung zugeschickt, wer wie viele Aufsteiger zur Bezirksliga stellen darf.
Kurioserweise hat sich der VFA an einer Stelle vertan und dem Fußball-Kreis Gelsenkirchen einen halben Aufstiegsplatz zugeschoben, der gar nicht zusteht.
Um genau zu sein, hat der Fußball-Kreis Gelsenkirchen rechnerisch seinen halben Aufstiegsplatz verloren, da sich die Anzahl der Mannschaften von 89 auf 81 reduziert hat.
Gleichzeitig war der Fußball-Kreis Siegen-Wittgenstein einer der wenigen Kreise, der seine Mannschaftszahl erhöhen konnte. So werden in der kommenden Saison wie zuletzt in der Spielzeit 2023/24 Meister und Vizemeister direkt in die Bezirksliga aufsteigen.
Die "Kleinst-Kreise" Detmold, Lüdenscheid und Beckum, denen rechnerisch gar kein Direktaufsteiger zustehen würde, werden wie immer auf 1,0 Aufsteiger angehoben, so dass sich die Gesamt-Aufsteigerzahl von 36 auf 37 erhöht.
Abschließend ist noch anzumerken, dass die Gesamtanzahl der Mannschaften erstmals unter 2400 gefallen ist. Vor der Corona-Pandemie waren es noch ca. 300 mehr.
Wenn man die o. g. Korrektur vornimmt, stellen sich die 37 Aufsteiger wie folgt auf:
Es gibt damit vier Kreise (Dortmund, Paderborn, Unna/Hamm, Bielefeld), die einen halben Aufstiegsplatz besitzen und über Aufstiegsspiele zwei Aufsteiger ausspielen werden.
So sieht die offizielle (fehlerhafte) Berechnung des VFA aus: