Kurios: Elfmeterschießen muss Wochen nach Spiel wiederholt werden Im Berliner Landespokal der A-Junioren muss nach einem Fehler ein Elfmeterschießen wiederholt werden.

Anfang Dezember 2022 trafen die A-Junioren der SG Blankenburg und des VfB Hermsdorf in der 3. Runde des Nike Youth Cups aufeinander. Nach 90 Minuten stand es zwischen den beiden Landesligisten 3:3, weshalb ein Elfmeterschießen folgte (im Nachwuchsbereich gibt es keine Verlängerung). In diesem Elfmeterschießen traten zunächst jeweils fünf Spieler beider Mannschaften an. Da nach den zehn Elfmetern immer noch keine Entscheidung vorlag, ging es weiter.

Hierbei unterlief dem Schiedsrichter dann ein regeltechnischer Fehler, der nun zu einer Kuriosität führt. Den sechsten Elfmeter beider Mannschaften trat jeweils wieder der erste Schütze. Schießen müssen hätte aber ein "neuer" Spieler. Hermsdorf gewann schließlich vom Punkt, bekam von Blankenburg im Nachhinein aber mitgeteilt, dass sie aufgrund des Fehlers Einspruch einlegen werden. Das Sportgericht des Berliner Fußball-Verbandes hat dem Einspruch der SGB stattgegeben und entschieden, dass das Elfmeterschießen wiederholt werden muss. Dies teilte der VfB Hermsdorf auf Instagram mit. Ein Termin steht noch nicht fest.