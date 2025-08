Kurios: Differdingen könnte erneut auf Drita treffen!

Um 14 Uhr begann am Montag die Auslosung der Play-Offs zur Conference League. Differdingen, sollte es sich gegen Levadia Tallinn durchsetzen, würde auf den Sieger der Partie FCSB - einst Steaua - Bukarest (RUM) gegen Drita (KOS) treffen.

Kurios: bereits in der ersten Runde der Qualifikation zur Champions League traf Differdingen auf Drita und verlor zweimal knapp. Gespielt wird am 21.August zunächst auswärts, also in Pristina oder Bukarest, und am 28.August in Luxemburg.