Kurios: Der Erste und der Zweite wollen nicht in die Bezirksliga Neben Ligaprimus SV Poppenreuth verzichtet nun auch der aktuelle Tabellenzweite VfB Arzberg auf einen möglichen Aufstieg von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Arzberg hatte in der Saison 23/24 ein kurzes Intermezzo in der Bezirksliga. – Foto: Niklas vom Ende

Ein kurioses Ende sieht das Saisonfinale in der Kreisliga 2 des oberfänkischen Spielkreises Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth. Kürzlich hatte Tabellenführer SV Poppenreuth erklärt, dass er auf einen Aufstieg in die Bezirksliga verzichten werde. Stattdessen möchte man künftig wieder vermehrt auf junge und einheimische Kräfte setzen, weshalb man sich in die Kreisklasse zurückzieht.



Vor dem bevorstehenden letzten Spieltag hat nun überraschenderweise auch der aktuelle Tabellenzweite zurückgezogen. Der VfB Arzberg teilt am Mittwochabend in seinen sozialen Kanälen mit, dass er von einem möglichen Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen werde. Damit kämpfen am morgigen Freitagabend plötzlich der Dritte Union Selb und der punktgleiche Vierte FC Tirschenreuth um den direkten Aufstieg.

Das Statement des VfB Arzberg im Wortlaut: „Nachdem sich die Fragen in den letzten Wochen häuften, nun ein offizielles Statement hinsichtlich bevorstehender Aufstiegschance. Wir werden im Falle eines sportlichen Aufstiegs das Abenteuer Bezirksliga für die kommende Saison nicht angehen. Eine Entscheidung, die in einem längeren Gespräch mit der gesamten Mannschaft gefällt wurde und hinter der wir als Verein zu 100% stehen. Sicher keine leichte, aber auf alle Fälle eine vernünftige Entscheidung. Der Wiederaufstieg, bei einem aktuell stattfindenden Umbruch in unserer Mannschaft, kommt einfach etwas zu früh und macht vereinsseitig keinen Sinn (zumindest für die kommende Serie).





Wie man sehen kann, fühlt sich unsere mehrfach als „Altherrentruppe“ bezeichnete Mannschaft in der Kreisliga pudelwohl und wir wollen auch im nächsten Jahr wieder ganz vorne angreifen. Hochklassige, spannende, derbyreiche Spiele, allen voran ein bevorstehendes Stadtderby, stehen uns kommende Saison bevor, die wir voller Vorfreude erwarten und wieder Alles, in jedem einzelnen Spiel reinhauen werden. Großes Ziel ist und bleibt natürlich, auch unser letztes Heimspiel dieser Saison gegen den SV Poppenreuth erfolgreich zu gestalten und somit die Meisterschaft einzutüten. Was gibt es schließlich Schöneres, als am letzten Spieltag zuhause die Meisterschaft holen zu können.“