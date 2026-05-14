Kurios: Der Erste und der Zweite wollen nicht in die Bezirksliga

Ein kurioses Ende sieht das Saisonfinale in der Kreisliga 2 des oberfänkischen Spielkreises Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth. Kürzlich hatte Tabellenführer SV Poppenreuth erklärt, dass er auf einen Aufstieg in die Bezirksliga verzichten werde. Stattdessen möchte man künftig wieder vermehrt auf junge und einheimische Kräfte setzen, weshalb man sich in die Kreisklasse zurückzieht.
Vor dem bevorstehenden letzten Spieltag hat nun überraschenderweise auch der aktuelle Tabellenzweite zurückgezogen. Der VfB Arzberg teilt am Mittwochabend in seinen sozialen Kanälen mit, dass er von einem möglichen Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen werde. Damit kämpfen am morgigen Freitagabend plötzlich der Dritte Union Selb und der punktgleiche Vierte FC Tirschenreuth um den direkten Aufstieg.
Das Statement des VfB Arzberg im Wortlaut:
„Nachdem sich die Fragen in den letzten Wochen häuften, nun ein offizielles Statement hinsichtlich bevorstehender Aufstiegschance. Wir werden im Falle eines sportlichen Aufstiegs das Abenteuer Bezirksliga für die kommende Saison nicht angehen. Eine Entscheidung, die in einem längeren Gespräch mit der gesamten Mannschaft gefällt wurde und hinter der wir als Verein zu 100% stehen. Sicher keine leichte, aber auf alle Fälle eine vernünftige Entscheidung. Der Wiederaufstieg, bei einem aktuell stattfindenden Umbruch in unserer Mannschaft, kommt einfach etwas zu früh und macht vereinsseitig keinen Sinn (zumindest für die kommende Serie).