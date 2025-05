Kurios: CLAS hebt Urteil auf – Berufungsgericht bestätigt es wieder

Zwei in den unteren Divisionen viel diskutierte Urteile sprach das Berufungsgericht der FLF am 30.April: dabei entschied man gegen eine Entscheidung der CLAS und gab einem Team Punkte zurück, obschon ein gesperrter Spieler auf dem Spielberichtsbogen eingetragen gewesen sein soll.

Eine Spielwertung des allerersten Spieltages sorgt knapp vier Wochen vor dem Saisonende im 2.Bezirk der 1.Division weiter für viel Wirbel und vor allem auch Erstaunen. Mitte April hatte die „Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport“ (CLAS) entschieden, das Urteil des Berufungsgerichts der FLF vom 9.Oktober 2024 zu annullieren, in welchem die 0:3-Forfait-Niederlage des CS Grevenmacher beim Auftaktspiel in Mensdorf bestätigt worden war. Im Herbst scheiterte auch eine Schlichtung, ehe der CSG die CLAS anrief.

Der Fall wurde daraufhin an das Berufungsgericht der FLF zurückverwiesen, das in anderer Zusammensetzung erneut zu entscheiden hatte. Dies passierte nun am vergangenen 30.April mit einem dann doch erstaunlichen Urteil: man bestätigte nämlich abermals das ursprüngliche Urteil des Verbandsgerichts, das in einem 3:0-Forfait-Sieg für Mensdorf bestand. Man beruft sich dabei u.a. auf Direktiven des Schiedsrichterausschusses, die besagen, dass der Unparteiische im Falle einer Spuckattacke keine andere Wahl habe, als ein Spiel abzubrechen.

Brisant ist, dass in der Urteilsaufhebung der CLAS steht, dass keine böswillige Absicht hinter dem Spucken gestanden haben könnte, da der Verursacher zuvor im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs zwanzig Zähne ersetzt bekommen habe und so in einer Verfassung war, die unfreiwilliges Spucken zur Folge gehabt haben könnte. Genau diesem Punkt widerspricht das neueste Urteil des Berufungsgerichts der FLF. Es sei nicht erwiesen, dass dieser medizinische Eingriff die Ursache für das Spucken gewesen sei.