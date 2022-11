Foto: System/ Stock.Adobe

Kurios: Auswärtsspiel im Heim-Trikot Nachspielzeit mit Daniel Brenner +++ Abteilungsleiter des TuS Leisel spricht über die kuriose Geschichte rund um das Gastspiel beim SV Weiersbach in der C-Klasse Birkenfeld II +++ "Nur eine Währung, in der wir uns bedanken können"

In unserer Interview-Rubrik "Nachspielzeit" befragen wir wöchentlich in lockerem Rahmen interessante Spieler, Trainer oder Persönlichkeiten der Region über ihren Verein und ihre persönlichen Ziele. Heute zu Gast: Daniel Brenner. Eine Situation wie beim Ligaspiel am vergangenen Sonntag beim SV Weiersbach in der C-Klasse Birkenfeld II hat der Abteilungsleiter des TuS Leisel auch noch nie erlebt...

Daniel, euer Spiel beim SV Weiersbach werdet ihr wohl so schnell nicht vergessen. Warum? Ja, das stimmt. Zumindest unseren optischen Auftritt werden wir so schnell nicht vergessen. Wir haben bei der Anreise einen halb leeren Trikotkoffer gegriffen. Stutzen und Hosen waren da, die Trikots lagen noch in Leisel. Die Gastgeber mussten uns also aushelfen. Als wir kurz vor Anstoß aus der Kabine gekommen sind, schmunzelten schon ein paar Zuschauer, da sie auf unseren Rücken die Aufschrift "SV Weiersbach" gelesen haben. Wir sind also bei unserem Auswärtsspiel in Weiersbach in einem Trikotsatz der Gastgeber aufgelaufen. Wie fiel eure Reaktion aus, als euch das Fehlen der Trikots aufgefallen ist? Die Aussage, dass die Trikots nicht da sind, glaubt man erstmal natürlich nicht. Wir waren erstmal ratlos und fragten uns, was wir jetzt machen sollen. Ich selbst kam mit einem Mitspieler später zum Treffpunkt. An der Ortseinfahrt Weiersbach erreichte uns der Anruf des Trainers mit der Hoffnung, dass wir Leisel noch nicht verlassen hätten und er schilderte uns die Situation. Ich habe mich zwar gefragt wie das sein kann, war aber eher entspannt, da ich wusste, dass wir für den Notfall noch unsere Aufwärmshirts gehabt hätten.

Die Farben stimmen, die Aufschrift nicht: Der TuS Leisel bekam beim Gastspiel in Weiersbach Unterstützung von den Hausherren. – Foto: TuS Leisel

Wie habt ihr das Problem dann gelöst? Extra zurück nach Leisel zu fahren, war keine Option. Das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen und im Anschluss an unser Spiel stand das Nachbarschaftsduell zwischen dem SVW und Hoppstädten an. Fünf Minuten nach dem Telefonat betrat ich die Kabine, dort lagen schon 15 Trikots des SV Weiersbach in der Kabine parat. Nachdem wir unser Problem bei den Verantwortlichen des SVW angesprochen haben, zögerten diese nicht und haben uns netterweise einen ihrer Trikotsätze zur Verfügung gestellt. Wir mussten uns noch nicht einmal umstellen, denn die Ersatztrikots waren blau, wie unsere Vereinsfarbe. So hieß es um 12.30 Uhr dann erstmal SV Weiersbach gegen SV Weiersbach, wenn man sich nach den Trikots richtete. Und zum Dank an den SVW habt ihr Ihnen 10 Dinger eingeschenkt und 10:0 gewonnen? Ja das stimmt. Allerdings haben wir in der vergangenen Saison beide Spiele gegen den SVW verloren und standen vor dem Spieltag in der Tabelle punktgleich mit den Weiersbachern. Drei Punkte zum Dank für die Trikots waren also keine Option. (lacht) Wir freuen uns daher mehr über die drei Punkte als über die Tore.