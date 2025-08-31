Kurdistan holt Dreier dank Naki-Elfmeter

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison trafen sich der SV Kurdistan Düren und der SV Eilendorf und teilten sich beim 3:3 die Punkte. An diesem ersten Spieltag der Fußball-Landesliga gab es erneut das Duell und wieder war ein 3:3 möglich. Zweimal gelang es den Eilendorfern, einen Rückstand auszugleichen, aber nicht dreimal. Die Dürener behielten mit 3:2 die Punkte zu Hause.

Nach einem Fehler im Spielaufbau von Eilendorfs Keeper Fabian Radermacher erzielte Kurdistan Dürens Neuzugang Adrian Muliqi die Führung (21.). Vor und nach diesem Treffer ließ Koyuns Elf gute Freistöße von Inan Naki ungenutzt. Auf der anderen Seite scheiterte Tim Beckers zunächst alleine vor SVK-Keeper Nisar Goraya.

Firat Koyun, in seinem ersten Ligaspiel als Coach des SVK, war verständlicherweise sehr glücklich: „Einen riesigen Respekt an meine Mannschaft. Wir hatten bis zum Ende den Glauben, zu gewinnen, und auch die Körpersprache.“ Diese Partie hatte viele Wendungen, mal schlug das Pendel Richtung der Heimelf aus, danach waren dann die Gäste wieder besser im Spiel.

Bereits in der Vorbereitung stellten die Dürener nach eigenen Treffern Schwächephasen fest. Diese gab es auch gegen Eilendorf, die diese auch bestraften. Kapitän Justus Schulte brachte den Ball gut temperiert hinter die Kette und Beckers war diesmal der Sieger gegen Goraya (35.).

Bis zur Pause geriet die Heimelf mächtig ins Schwanken. Die Gäste kamen mehrfach in gefährliche Zonen, ohne aber Abschlüsse zu kreieren. „Wir kommen in die Box und sind dort an uns selber gescheitert. Der letzte Pass kam nicht an oder wir haben nicht vernünftig in den Fuß gespielt“, ärgerte sich Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic, dass sich seine Mannschaft nicht für den Aufwand belohnte.

Luca Flatten ist zur Stelle

Die erste Chance nach der Pause hatte Yannick Frings, der aber an Eilendorfs Keeper Radermacher scheiterte. Auf der anderen Seite machte sich Aljoscha Feese am zweiten Pfosten vergeblich lang.

In Abschnitt zwei sammelte der SVK Ecke um Ecke, indirekt führten diese zum Sieg. Beim 2:1 segelte die Ecke von Cayan Baysan über das Ziel hinaus. Bei der zweiten Hereingabe konnte der Schuss von Naki auf der Linie geblockt werden, aber der Nachschuss von Luca Flatten fand den Weg ins Tor (53.).

Wieder ließen die Dürener die Partie schleifen und der SVE kam zurück. Nach einem Flankenschlag war Yannik Younga zur Stelle (66.). In der 83. Minute sollte dann die Entscheidung fallen. Nach einer flachen Eckballvariante konnte der Schuss von Salifu Krubally geblockt werden, Frings wollte mit dem Kopf zum Ball. Gleichzeitig kam der mit Gelb vorbelastete Orestis Kollias mit einem hohen Bein in den Zweikampf. Der Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter und schickte Kollias mit Gelb-Rot vom Platz. Naki blieb vom Punkt eiskalt und erzielte den Siegtreffer.

