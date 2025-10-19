Kurdistan gewinnt ein schwaches Dürener Derby

Nach dem 3:1-Sieg der Kleeblätter vergangenen Sonntag in Helpenstein hoffte man bei der Viktoria auf eine Fortsetzung, zumal Gegner SV Kurdistan bislang noch nicht die Form des Vorjahres erreicht hat. Die leise Hoffnung schwand an diesem Sonntag jedoch schnell wieder, denn Arnoldsweiler verlor das Derby der Fußball-Landesliga gegen den SVK mit 0:1.

Zum Match kamen nicht viele Fans, was im Nachhinein verständlich schien, denn auf dem eher schwer zu bespielendem Rasenplatze fand absolut kein Landesligaspiel mit befriedigendem Niveau statt. Sehr wenige Torchancen, ein hohes Maß an Fehlpässen und somit im Spiel nach vorne wenige gefährliche Strafraumszenen führten dazu, dass auf den Rängen und Stehplätzen kaum Stimmung aufkam. Für Gäste-Coach Ali Meybodi hatte dies allerdings nur zweitrangigen Charakter, denn ihm waren die drei Auswärtspunkte viel wert, nachdem er im letzten Heimspiel bereits seinen ersten Sieg (2:1 gegen Glesch/Paffendorf) feiern durfte. „Es war heute sicherlich kein ansehnliches Spiel, von daher bin ich wirklich nur mit dem Ergebnis zufrieden, mit dem wir ein wenig Luft nach unten verschafft haben. Die Moral und Einstellung waren okay, aber wir wissen auch, dass wir besser Fußball spielen können“, sprach Meybodi von einem „dreckigen“ Sieg.

In den ersten 45 Minuten besaßen die Gäste mehr vom Spiel und hatten auch die etwas größeren Torgelegenheiten. In der 8. Minute prüfte Sandro Frugaborsi den fehlerfrei agierenden Viktoria-Keeper Aiman Jahic, der den Schuss bravourös abwehrte. Danach kamen die Kleeblätter durch Ahmed Tourkazis‘ Kopfball und Jannis Kleefischs Schuss aus spitzem Winkel zu zwei Halbchancen, die jedoch beide erfolglos blieben (11./18.).

Bis zur Halbzeitpause dominierten dann jedoch die Gäste. Einmal parierte Arnoldsweilers Torwart Jahic einen Schuss von Frugaborsi, während Cayan Baysan mit einem Volleyschuss aus 15 Metern nur ganz knapp das Tor verfehlte. Das Goldene Tor fiel dann kurz vor der Halbzeitpause durch einen Kopfball von Yannik Frings nach präziser Baysan-Flanke (40.).

In Halbzeit 2 verpassten zunächst die Kleeblätter den Ausgleich, als Jonas Bauer von halblinks auf Kurdistans Torwart Nisar Goraja zulief, der jedoch per Fußabwehr den Vorsprung verteidigte (53.). Die beste Chance für Kurdistan, den Deckel draufzumachen, vergab in der 80. Minute Junhui Lee freistehend aus fünf Metern. Sein Schuss ging nach einem Querpass von Frugabrosi einige Meter übers Tor. „Heute haben wir leider nicht die Leistung wie gegen Helpenstein wiederholen können. Die Griffigkeit gegen den Ball sowie das Pressing und die Umschaltaktionen waren vergleichsweise schwach, so dass wir heute keinen Sieg verdient hatten, auch wenn viel mehr drin gewesen wäre“, lautete das Resümee von Viktoria-Coach Stephan Langen.

