Kurdistan Düren verspielt 3:0-Führung und verliert gegen Zülpich mit 3:4

Eine 3:0-Führung hat dem SV Kurdistan Düren in der Fußball-Landesliga nicht für Punkte gereicht, denn die Dürener verloren zu Hause gegen den TuS Chlodwig Zülpich noch mit 3:4. Die Gäste waren gut in der Partie, bis Julian Riße zweimal Kontersituationen mit Fouls unterband und Gelb/Rot sah (22.). Die kurzzeitige Überzahl nutzte der SVK in Person von Cayan Baysan zum 1:0 (26.).

Im Anschluss musste Veli Cebe, obwohl er den Ball wohl mit der Brust abwehrte, wegen Handspiels mit Gelb-Rot runter (33.). Die Dürener enteilten Zülpich durch Treffer von Sandro Frugaborsi (55.) und Adrian Muliqi (66.) auf 3:0, hätten aber doppelt so hoch führen können.

Dann kam das unglaubliche Comeback von Zülpich. Tim Birkenheuer (67.) und Marvin Iskra (70.) mit jeweils ihrer linken Klebe verkürzten auf 3:2. Als Dürens Yannick Frings Gelb-Rot sah (78.) – das Foul beging aber ein gelbvorbelasteter anderer Mitspieler – begann der SVK zu schwimmen. Iskra per Volleyschuss mit rechts (90.+6) und Birkenheuer mit dem Abpfiff (90.+10) drehten das Spiel.

