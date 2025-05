Kurdistan Düren und Verlautenheide wackeln, Erftstadt jubelt

Die Sportfreunde Düren tat sich lange schwer, entschieden das Stadtduell jedoch verdient durch Treffer von Chahrour und Wollersheim. Der Favorit kontrollierte das Geschehen, scheiterte aber mehrfach am überragenden Gästetorwart Raphael Unger. Erst nach dem Wechsel fiel der Bann – Düren bleibt damit mit 51 Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Düren II (25 Punkte) zeigte eine engagierte Vorstellung, bleibt aber im Abstiegskampf gefangen.

Der Tabellenführer aus Verlautenheide begann furios: Eugen Lobanov traf früh zur Führung, doch ein Foulelfmeter von Breinigs Kanou stellte den Ausgleich her. In einer intensiven Partie hielt Eintracht-Keeper Kirch sein Team mehrfach im Spiel, während Lobanov und Marso hochkarätige Chancen nicht nutzen konnten. In der Schlussphase hatte Breinig durch Mbuyi den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der Ball strich knapp über die Latte. Mit dem Remis (nun 53 Punkte) bleibt Verlautenheide Erster, spürt aber den Druck von hinten

Kurdistan Düren dominierte zunächst, doch die Gäste aus Brand gingen kurz vor der Pause durch Pintea in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich per Strafstoß durch Naki schlugen die Gäste erneut zu: Küppers traf per Nachschuss zum Sieg. Dank eines starken Torwarts Albrecht verteidigte Brand (nun 43 Punkte) den Vorsprung in der hitzigen Schlussphase. Kurdistan (52 Punkte) verpasste es, die Tabellenführung zu übernehmen.

Glesch-Paffendorf nutzte eine hektische Anfangsphase eiskalt: Morillo-Torres traf per Elfmeter, Catkaya erhöhte früh. Zwar verkürzte Helpenstein schnell durch Jankowski, doch Langheinrich machte in der Nachspielzeit mit einem weiteren Strafstoß alles klar. Glesch klettert mit nun 24 Punkten auf Platz 13, während Helpenstein bei ebenfalls 25 Zählern in den Abstiegssog rutscht.

Der Tabellensiebte Eilendorf kontrollierte die Partie über weite Strecken und ging früh durch einen direkt verwandelten Eckball von Koinaris in Führung. Kollias erhöhte kurz vor der Pause, ehe Yaman die Gäste mit einem schnellen Anschlusstreffer wieder ins Spiel brachte. In einer offenen zweiten Hälfte traf Jaidi in der Nachspielzeit zum Endstand. Lich-Steinstraß bleibt mit 24 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Eilendorf zieht mit Breinig gleich (je 41 Punkte).