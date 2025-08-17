Kurdistan Düren setzt auf Kontinuität – und den großen Wurf Sportlicher Leiter Ayhan Gündogdu peilt erneut die Topränge der Landesliga an Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 FC Hürth Schafhausen Arnoldsweil. Zülpich + 13 weitere

Nach einer starken Vorsaison mit Platz drei und zwei Finalteilnahmen im Kreispokal will Kurdistan Düren auch 2025/26 oben angreifen. Sportchef Ayhan Gündogdu erklärt, warum Kontinuität, Teamgeist und ein klares Ziel dabei entscheidend sind.

Mit einem dritten Platz in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2, dem Gewinn des Kreispokals 2024/25 I, einer Teilnahme am FVM-Pokal und dem erneuten Finaleinzug im Kreispokal 2024/25 II – auch wenn dort nach Elfmeterschießen nur der zweite Platz blieb – hat Kurdistan Düren eine Spielzeit hingelegt, die man ohne Übertreibung als rundum erfolgreich bezeichnen kann. Sportlicher Leiter Ayhan Gündogdu blickt deshalb „sehr zufrieden“ auf die vergangene Saison zurück. Der erneute Einzug in den FVM-Pokal ist für ihn ein weiteres Ausrufezeichen. Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 22. Juli – später als bei vielen Konkurrenten. Grund dafür war die lange Spielzeit mit dem späten Kreispokalfinale am 22. Juni. „Wir hatten rund einen Monat Pause, bevor wir wieder eingestiegen sind“, erklärt Gündogdu. Nach zwei Testspielen und einer bislang reibungslosen Organisation zieht er ein positives Zwischenfazit. Das Trainerteam habe hervorragende Arbeit geleistet, die Mannschaft wirke eingespielt und zeige eine gute Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten.

Eine zentrale Rolle im Team nehmen die beiden Kapitäne Inan Naki und Gerard Sambou ein. Sie gelten als klare Leader, die von allen respektiert werden und den Ton auf und neben dem Platz angeben. „Herz und Leidenschaft“ seien bei sämtlichen Spielern spürbar, betont Gündogdu – ein Umstand, den er als wichtigen Grundstein für die erneute Platzierung im oberen Tabellendrittel sieht. Das Saisonziel ist klar: Die Top 5. Sollte es gelingen, den dritten Platz aus der Vorsaison zu übertreffen, wäre das ein „riesiger Erfolg“. Parallel will Kurdistan Düren im FVM-Pokal so weit wie möglich kommen – eine Erfahrung, die der Verein in den vergangenen Jahren zu schätzen gelernt hat.