Kurdistan Düren mit souveränem Heimsieg

Bei denen musste Coach Michael Hermanns verletzungsbedingt bereits vor der Pause zweimal wechseln. „Wir waren heute nicht in der Lage, Kurdistan gefährlich zu werden“, erkannte Hermanns den Leistungsunterschied an. Dabei schaffte sein Team es in Hälfte eins, den SVK bei nur einer Torgelegenheit zu halten. Diese verwertete der Tabellenzweite allerdings prompt. Nach einem Eckstoß wurde der Ball nur bis zur Höhe der Strafraumgrenze geklärt. Der Abschluss von Yannick Frings wurde zur perfekten Torvorlage für Nurullah Yasar (18.).

Kurz vor der Halbzeit hätte die Partie eine Wendung nehmen können, denn der wegen Ballwegschlagens bereits verwarnte Veli Cebe beging ein Foulspiel kurz vor der Strafraumgrenze. Für den Schiedsrichter fehlte aber die Ballkontrolle des Gästespielers, und so ging es in Gleichzahl weiter. „Wir hatten zwar 80 Prozent Ballbesitz, haben aber in der ersten Hälfte zu langsam gespielt. Natürlich muss man sich bei so einem warmen Wetter auch die Kräfte einteilen“, wollte Coach Tan eine Leistungssteigerung in Abschnitt zwei. Diese bekam er auch.