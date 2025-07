Kurdistan Düren holt ukrainischen Torjäger vom Niederrhein

Der 28-jährige Angreifer spielte in der Rückrunde nicht mehr für den Bezirksligisten, der erst in der Relegation den Klassenerhalt gegen den Duisburger Vertreter TSV Bruckhausen sicherte. Nach 21 Toren in 29 Einsätzen in der Saison 2023/24 kam Bohdan zuletzt auf zwei Treffer in neun Partien. Zuvor erzielte er zwölf Tore in zehn Einsätzen für den SV Moßbach; der Klub aus Jena war zeitgleich seine erste Station in Deutschland.