Füllbild - das Trikot des SV Kurdistan Düren. – Foto: Markus Becker

Kurdistan Düren holt Talent vom KFC Uerdingen Der ambitionierte Landesliga-Klub SV Kurdistan Düren hat ein Talent vom KFC Uerdingen für die neue Spielzeit verpflichtet. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 A-SL GV/NE-MG/V-K/K Kurdistan KFC Uerding. Kurdistan + 6 weitere

Der SV Kurdistan Düren hat in seinem zweiten Landesliga-Jahr eine starke Rolle in der Staffel 2 gespielt und als Tabellendritter bis zum Schluss auf den Aufstieg in die Mittelrheinliga gehofft. Die Ambitionen des Klubs sind nach wie vor groß, entsprechend dürfte der Kader im Sommer noch einmal verstärkt werden. Ein Talent kommt jedenfalls vom großen KFC Uerdingen in die Papierstadt.

Adrian Muliqi hat schon in Düren gespielt Der 19-jährige Adrian Muliqi kehrt nach einem Jahr beim KFC Uerdingen nach Düren zurück. Der Mittelfeldspieler lief zuvor in der Jugend des 1. FC Düren aus und absolvierte sein letztes Jugendjahr beim KFC, der wie Düren auch in einem Insolvenzverfahren steckt, in der Sonderliga. Bei Kurdistan Düren wird er also erstmals überhaupt Seniorenfußball erleben. Zuvor spielte er bereits in der U17- und U19-Mittelrheinliga.

>>> Das ist Adrian Muliqi Zwei neue Torjäger für den Landesligisten