Der SV Kurdistan zeigt sich sportlich aktuell von seiner besten Seite. – Foto: Rocco Bartsch

Kurdistan Düren bleibt perfekt - als einziger Bezirksligist Bezirksliga, Staffel 3: Der SV Kurdistan Düren behält auch nach dem vergangenen Wochenende seine perfekte Bilanz. Die Tabellenführer in den anderen Gruppen haben mittlerweile Punkte liegen gelassen.

Da war es nur noch Einer: Vor nicht einmal zwei Wochen bot sich in den Bezirksligen am Mittelrhein noch ein spezielles Bild. Sämtliche Tabellenführer spielten in der Anfangsphase der Saison eine perfekte Runde, ohne auch nur einen Punkt abzugeben. Bei drei der vier Spitzenreiter hat sich das mittlerweile geändert. Einzig der SV Kurdistan Düren ist noch ohne Verlustpunkt.

Die Defensive steht Ein wichtiger Faktor ist dabei, dass die Dürener den eigenen Kasten regelrecht vernageln. In acht Spielen gab es erst drei Gegentore - kassiert man kein Tor, kann man auch nicht verlieren. Die Offensive - die indes auch die beste der Liga ist - übernimmt den Rest. Zuletzt gab es am grünen Tisch ein 2:0 gegen den SC Brühl, davor ein 3:0 gegen Schwarz-Weiß Nierfeld. In Summe steht der SV Kurdistan schon bei 29 Saisontoren, wobei es mit Marc Wollersheim zwar einen Acht-Tore-Stürmer gibt, die Last aber trotzdem auf viele Schultern verteilt wird. Sindorf folgt