Kurdistan dreht wildes Spektakel – Verlautenheide bleibt Spitzenreiter

Was für ein Spieltag in der Landesliga Mittelrhein! Während Spitzenreiter Verlautenheide in Glesch cool die Tabellenführung verteidigt, liefert sich Kurdistan Düren ein episches 5:4 gegen Rott – mit drei Elfmetern und einer irren Nachspielzeit. Helpenstein lebt nach dem Sieg in Zülpich, Teveren atmet durch, und Düren II geht in Breinig unter. Spannung, Tore, Drama – die Liga im Ausnahmezustand!