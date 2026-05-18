Kurdistan dreht in Halbzeit zwei auf

Zweikampf um den Ball: Kurdistans Sandro Frugaborsi (in Schwarz), Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1, und Schafhausens Frederik Lenzen. – Foto: Manfred Heyne

In einem chancenreichen Spiel der Fußball-Landesliga hat sich der SV Kurdistan Düren gegen Union Schafhausen mit 4:1 durchgesetzt. Von Anfang an war es eine Partie, in der beide Teams zeigten, dass sie Lust hatten, Tore zu erzielen. Im ersten Abschnitt konnten beide Mannschaften aber nicht mit Treffsicherheit überzeugen.

Noch vor der Pause musste Schafhausens Keeper Niklas Giesen verletzt ausgewechselt werden. Er verlor einen Zweikampf gegen Stürmer Baidoo und damit verbunden auch den Ball. Beim Zurückeilen stieß Giesen mit SVK-Spieler Nurullah Yasar zusammen. Der Schiedsrichter entschied auf Stürmerfoul. Für den Torwart ging es mit einer Schulterverletzung nicht weiter. „Wenn wir in der zweiten Hälfte so weitergespielt hätten wie in der ersten Halbzeit, dann hätten wir wahrscheinlich verloren“, freute sich Dürens Trainer Siyar Tan über eine Leistungssteigerung seiner Elf.

Bryant Baidoo scheiterte mit einer Doppelchance am Pfosten. Auf der anderen Seite lief Union-Spieler Felix Grafen mehrfach auf das Tor des SVK zu. Den Ball konnte er aber nicht erfolgreich unterbringen. Trotz der verpassten Chancen klingelte es zweimal im Kasten – beide Seiten durften jeweils jubeln. Die Treffer fielen nach Eckstößen. Kurdistan Düren ging durch einen wuchtigen Kopfball von Salifu Krubally in Führung (8.). Den Ausgleich besorgte Gästekapitän Michael Peschel, der am höchsten stieg (35.).

Zeitnah nach Wiederanpfiff gingen die Hausherren erneut in Führung. Junhui Lee tauchte frei vor Ersatzkeeper Michael Singh auf. Lee blieb zunächst mit dem Ball hängen. Der Keeper kollidierte aber unglücklich mit einem eigenen Spieler. Sandro Frugaborsi spielte erneut Lee an, der ins verwaiste Tor einnetzte (50.). In den folgenden Minuten ließen beide Seiten jeweils eine Großchance aus. Baidoo traf allein vor Singh nur das Außennetz, Grafen verpasste aus vollem Lauf den Ausgleich nur um Zentimeter.

Die Partie wurde durch einen Geniestreich des SVK vorentschieden. Frugaborsi spielte Yasar an, der den Ball mit einer Körperdrehung perfekt temperiert hinter die Abwehr platzierte. Cayan Baysan lief ein und legte für Frugaborsi das 3:1 auf (64.). Die Unioner hatten sich noch nicht geschüttelt, da schlug schon Treffer Nummer vier ein. Inan Naki steckte den Ball auf Baidoo durch. Dieser kam 25 Meter vor dem Gehäuse vor Torwart Singh an das Leder, umkurvte ihn und besiegte ihn im Laufduell zum 4:1 (66.).

Trotz des Drei-Tore-Rückstands gaben die Gäste nicht auf und hatten noch einen Außennetztreffer von Tim Scheuvens. Richtung Ende der Partie sah Gästekapitän Peschel wegen einer Beleidigung die Rote Karte (85.). Durch den Sieg des SVK steht nun auch sicher fest, dass beide Teams auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga aufeinandertreffen werden.

Weitere Ergebnisse:

Lich-Steinstraß - Glesch-Paffendorf Gast n. ang.

Helpenstein - Zülpich 1:3: 0:1 Ohrem (5.), 1:1 Beyers (31./Eigentor), 1:2 Püllen (74.), 1:3 Ohrem (90.+3) Rot: Issa Issaka (90./ Helpenstein)

Raspo Brand - Verlautenheide 4:4: 1:0 Kleiber (1.), 1:1 Diki (8.), 2:1, 3:1 Achterberg (12., 45.+1), 3:2 Braun (65.), 4:2 Arigbe (70.), 4:3 Hircin (75./Foulelfmeter), 4:4 Baslanti (83.)

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