Kuppenrhön setzt auf Kontinuität

– Foto: Marcel Eichholz

Die SG Kuppenrhön stellt früh die Weichen für die Saison 2026/27 und bleibt ihrem Kurs treu: Cheftrainer Harry Blaurock hat seinen Verbleib zugesagt und soll den eingeschlagenen Weg konsequent fortführen. Das berichtete Torgranate.

Zugleich verstärkt der A-Ligist sein Trainerteam mit einem bekannten Gesicht: Sascha Schleinig kehrt zur SG zurück und übernimmt künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers. Derzeit steht Schleinig noch als Spielertrainer der zweiten Mannschaft des SV Steinbach in der Kreisoberliga Nord in der Verantwortung.

Komplettiert wird der Stab durch Torwarttrainer Sebastian Ernst, der zusätzlich die Jugendkeeper der JSG Nördliche Kuppenrhön betreut; Felix Nothbaum bleibt Teammanager. Darüber hinaus rücken laut Vereinsmitteilung sieben Spieler aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf – weitere Personalgespräche laufen.