Kupka kritisiert Kommunikation zum Aufstiegsverzicht der SpVgg Unterhaching

Engelbert Kupka (l.) mit SpVgg‑Präsident Manfred Schwabl, ein Bild von 2022 – Foto: brouczek

Der Ehrenpräsident fordert eine plausible Begründung vom Verein. Besonders die Art der Bekanntgabe stößt auf massive Kritik bei Fans.

Die Nachricht vom Aufstiegsverzicht der SpVgg Unterhaching kam vor einer Woche für viele überraschend. Insbesondere die Art und Weise, wie die SpVgg Unterhaching diese Information kommunizierte, stieß nicht nur Fans sauer auf: Am 27. April war über die Medien (unter anderem Münchner Merkur und das Online-Portal Fupa) durchgesickert, die SpVgg werde für den Fall, dass der Regionalligaverein einen Relegationsplatz zum Aufstieg in die 3. Liga erreicht, diese Chance nicht wahrnehmen. Erst tags darauf, am 28. April, erfolgte eine relativ knapp gehaltene „Stellungnahme“ des Vereins (wir berichteten; vgl. Kasten). Auf Nachfrage des Münchner Merkur hat sich nun Engelbert Kupka, der 39 Jahre lang Präsident der SpVgg Unterhaching war (1973 bis 2012) und in dessen Ägide die beiden Bundesliga-Jahre (1999 bis 2001) fielen, zu seinem Herzensverein geäußert.

Eins schickt der 87-Jährige, seit 2012 Ehrenpräsident der SpVgg, gleich vorweg: „Ich möchte mich von außen nicht öffentlich einmischen.“ Ein bisschen etwas sagt Engelbert Kupka dann doch – und zwischen den Zeilen klingt sein Unmut durch. „Der Verein gehört nicht einzelnen Personen, sondern den Mitgliedern. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, zu erfahren, was die genauen Gründe für den Aufstiegsverzicht sind. Ich hoffe, dass es der Vereinsführung gelingt, dafür eine plausible Begründung zu präsentieren. Es liegt jetzt in der Verantwortung der gewählten Vereinsvertreter, dies klar zu kommunizieren“, sagt Kupka.

Der Verein gehört nicht einzelnen Personen, sondern den Mitgliedern. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, zu erfahren, was die genauen Gründe für den Aufstiegsverzicht sind. Ich hoffe, dass es der Vereinsführung gelingt, dafür eine plausible Begründung zu präsentieren.

Engelbert Kupka, Ehrenpräsident der SpVgg Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching hatte in ihrer Kurz-Stellungnahme zum Aufstiegsverzicht argumentiert, der Aufsichtsrat habe auf die „wirtschaftliche Stabilität“ verwiesen. Zur Finanzlage im Detail möchte Kupka nichts sagen, aber „der größte Verlust“ sei dadurch entstanden, dass die Gemeinde Unterhaching den Sportpark mitsamt Stadion und Nebenanlagen an den FC Bayern verkauft hat „zu einem Preis, der indiskutabel ist“. Für 7,5 Millionen Euro habe die Kommune „45.000 Quadratmeter Sportfläche, nur zehn Kilometer vom Marienplatz entfernt, keinen reinen Verkauf vollzogen, sondern eine Teilschenkung“. Unter den Folgen des viel gepriesenen Stadiondeals leide die SpVgg Unterhaching nun: „Die über zehn Millionen Euro, die der Verein in den Stadionausbau und -unterhalt gesteckt hat, sind weg. Ausgerechnet die SpVgg, die kaum Geld hat, finanziert künftig als Untermieter nun den FC Bayern. Das ist eine Situation, die ich niemals akzeptieren kann.“