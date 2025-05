Kupferdreh und Adler Frintrop im Gleichschritt, Karnap lässt Federn

Es läuft wohl doch auf ein Saisonfinale auf Messers Schneide hinaus. Trotz anfänglicher Führung durch Jan Marzoch (32.) nach einem Eckball, blieb die SGS dran. Nach schönem Doppelpass glich Kaan Kaplan für die Gäste wieder aus (34.). Eine missratene Flanke von Moritz Jansen, die über Keeper Dominik Jaeger aus über 40 Metern ins Tor segelte, sorgte schließlich für das 3:1 (56.). In der Schlussphase erhielten und verwandelten beide Seiten noch einen Strafstoß. Zunächst erledigte dies Oguzhan Erdogan für Karnap (82.) und schließlich Philipp Glahn für die SGS (90.). Im Abstiegskampf muss der FCK alsbald also unbedingt punkten, um den Rückgang in die B-Liga zu vermeiden.

Mit dem Handicap von vier Pleiten in Serie ist der SCF in die Partie gegangen und konnte dem zum Trotz durch Musa Damba zunächst ein eigenes Erfolgserlebnis verbuchen (3.). Der Blitzstart wurde jedoch schnell wieder durch Houssein Ballout egalisiert (11.). Kurz vor Halbzeitpfiff dreht Mokhtar El Ouariachi die Partie komplett zugunsten des BSV (40.). In der Schlussphase der zweiten Hälfte brachen schließlich alle Dämme bei den Hausherren. Ali Dehaini mit einem Doppelpack (73., 89.) und Aiman Salmi (90.+9) trieben das Ergebnis noch in die Höhe.

Die weiteren Partien des 28. Spieltags