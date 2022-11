Kunz warnt sein Team vor der Aufgabe in Marialinden Der Bezirksligist FC Leverkusen will den Verfolger auf Abstand halten.

Die vergangenen Wochen sind für den FC Leverkusen erfolgreich verlaufen. Das hat dazu geführt, dass die Fußballer vom Birkenberg nicht nur den schwachen Saisonstart wettgemacht haben, die Mannschaft hat sich zudem an die vorderen Plätze in der Tabelle herangearbeitet. Zwar sind es derzeit noch acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Flittard, aber zu Rang zwei und dem FC Germania Zündorf ist es nur noch ein Zähler.

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

„Die Ausgangslage hat sich aber nicht großartig geändert. Wir müssen weiter gewinnen, um den Anschluss nach ganz oben zu halten“, sagt Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz. Er steht mit seinem Team vor einem wichtigen Duell. Am Sonntag (15 Uhr) sind die Leverkusener nämlich beim Tabellenvierten in Marialinden zu Gast und wollen ihr Polster von jetzt schon fünf Punkten Vorsprung auf den Verfolger unbedingt ausbauen. Der kommende Gegner hat sich in der Bezirksliga längst etabliert und kommt über eine Mischung aus Robustheit und Kampfkraft zum Erfolg.

„Wir werden alles reinwerfen müssen, um zu bestehen“, betont Kunz. Der Interimscoach, der zur Winterpause eine Dauerlösung auf der Trainerbank präsentieren will, warnt seine Spieler davor, die kommende Aufgabe zu unterschätzen. Nur weil Marialinden hinter dem FCL liege, gebe es keinen Grund, von einem lockeren Spiel auszugehen. „In diesem Bereich müssen wir uns verbessern“, betont Kunz. „Die Mannschaft sollte jeden Gegner sehr ernst nehmen – und bei uns muss sich die Haltung einstellen, mehr Lust aufs Gewinnen als Angst vorm Verlieren zu haben.“