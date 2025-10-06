Bubesheims Adam Kunz (rechts) schüttelte nicht nur den Offinger Vincent Bucher ab, er entschied auch das Spitzenspiel. – Foto: Ernst Mayer

Kunz schießt den SC Bubesheim an die Spitze Kreisligist gewinnt Spitzenspiel gegen den TSV Offingen +++ Glötter Serie endet beim SV Neuburg +++ Balzhausen verliert auch nach dem Trainerwechsel

Führungswechsel in der Kreisliga West. Weil sich der SC Bubesheim im Schlagerspiel mit 1:0 gegen den TSV Offingen durchsetzte, grüßt der Ex-Landesligist nun von der Spitze. Während der TSV Balzhausen auch mit Thomas Vogel auf der Trainerbank leer ausging, gegen den TSV Ziemetshausen setzte es eine 2:4-Niederlage.



Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 250 Ein Treffer reichte dem SC Bubesheim zum Erfolg im Spitzenspiel gegen den TSV Offingen. In einer spannenden Partie fiel das einzige Tor in der 54. Minute. Offingens Keeper konnte den Ball nach einer Ecke nicht festhalten, Adam Kunz nutzte dies und staubte zum 1:0 ab. Offingen hatte zwar über die gesamten 90 Minuten die besseren Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen.Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 250



Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 150 Das Comeback von Thomas Vogel auf der Trainerbank des TSV Balzhausen endete mit einer 2:4-Niederlage gegen den TSV Ziemetshausen. Tarik Music brachte Ziemetshausen früh in Führung (4.), und nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr stellte er auf 0:2 (30.). Fabio Müller traf abseitsverdächtig auf 0:3 (40.), bevor Music sein drittes Tor erzielte (60.). Erst nach dem 0:4 kam Balzhausen etwas auf. Das 1:4 war ein Eigentor von Alexander Schuster (65.), kurz vor Schluss gestaltete Johannes Keisinger (89.) mit dem 2:4 das Ergebnis noch erträglicher.Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 110 Der SC Altenmünster und die SpVgg Wiesenbach lieferten sich ein spannendes Duell. Es fehlten nur die Tore. Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften endete die Partie 0:0.Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 110

Dominik Trenker hatte gut lachen, der Keeper der SSV Glött blieb in Neuburg ohne Gegentor und hielt sogar einen Elfmeter. – Foto: Benjamin Rößle



Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 80 Die SSV Glött kann doch noch gewinnen, das 2:0 beim SV Neuburg/Kammel war dre erste Saisonsieg der Lilien. Raphael Martin brachte Glött in der 20. Minute in Führung, als er nach einem Zuspiel von Pius Galgenmüller traf. Jonas Stutzmüller erhöhte in der 31. Minute nach einer Vorlage von Ben Seybold. Kurz vor der Halbzeit hätte es noch einmal spannend werden können. Doch Neuburgs Daniel Bobitiu konnte beim Elfmeter den SSV-Keeper Dominik Trenker nicht bezwingen.Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Florian Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 100 Die SSV Neumünster-Unterschöneberg musst sich der TSG Thannhausen setzten mit 1:2 geschlagen geben. Der entscheidende Akteur war Thannhausens Edin Hamzabegovic, der die TSG nach einer Vorlage von Arlind Berisha in der 20. Minute in Führung brachte. Nur vier Minuten später erhöhte Hamzabegovic per Kopf nach einer Flanke von Bilal Haboubi. Neumünster antwortete schnell: Philipp Hetsch verwandelte in der 28. Minute zum Anschlusstreffer, nachdem TSG-Keeper Rrecaj den Ball zunächst mit einem starken Reflex abgewehrt hatte. In der zweiten Halbzeit drängte Neumünster auf den Ausgleich, hatte in der Nachspielzeit sogar die Chance dazu, verlor jedoch unglücklich.Schiedsrichter: Florian Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 100

Im Erlenbachstadion kam der FC Günzburg zu einem klaren 5:1-Sieg beim SV Scheppach. Maximilian Lamatsch eröffnete in der 29. Minute den Torreigen, und ließ drei Minuten später das 0:2 folgen. Scheppach schöpfte wieder Hoffnung, als Robin Schläger in der 38. Minute auf 1:2 verkürzte. Doch nach der Pause waren die Günzburger nicht mehr zu stoppen. Emirhan Aglar zeichtnet sich in der 63. Minute zunächst für das 1:3 veranwortlich und verwandelte dann einen Elfmeter zum 1:4 (75.). Philipp Fuchs setzte mit dem 1:5 den Schlusspunkt (88.).

