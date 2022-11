Kunz fehlt beim Heimspiel des FC Leverkusen Bezirksliga, Staffel 1: Nach einer Roten Karte kann Interimstrainer Michael Kurz nicht auf der Trainerbank des FC Leverkusen sitzen.

Zwei Partien stehen für die Fußballer des FC Leverkusen in diesem Jahr noch auf dem Programm. Am Sonntag (14.45 Uhr) geht es zunächst auf dem heimischen Birkenberg gegen den Vorletzten SV Westhoven-Ensen, eine Woche später tritt der FCL beim Zwölften FC Schönenbach an.

„Wir wollen unbedingt mit sechs Punkten aus den beiden Partien in die Pause gehen und den Rückstand auf die ersten beiden Teams mindestens halten. Allerdings werden wir nicht den Fehler machen, die Gegner auf die leichte Schulter nehmen“, betont Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz, der aber aufgrund seiner Roten Karte aus der letzten Partie pausieren muss. Wie lange die Sperre insgesamt dauert, hat die Spruchkammer noch nicht entschieden.

Velibor Colovic und Assimiou Touré werden für den Coach an der Seitenlinie stehen. Zudem sind auch Torhüter Fabian Mettke und Anastasios Papoulidis rotgesperrt, Kevin Luginger muss nach seiner fünften Gelben Karte ebenfalls zuschauen. Immerhin kehrt in Ajet Shabani ein Leistungsträger in den Kader zurück. Beim Gegner gab es unlängst einen Trainerwechsel, was Kunz nicht unterschätzen will: „Das kann einer Mannschaft ganz schnell neue Impulse geben. Wir werden uns darauf vorbereiten, um unsere Heimbilanz aufzupolieren.“