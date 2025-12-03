Auch aus dem Aschenplatz in Neersen soll ein Kunstrasen werden. – Foto: Ellen Akkermann

Kunstrasenplatz in Neersen wird teurer Der Tennenplatz auf dem Sportplatz Pappelallee soll zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Nun hat die Stadt die Kostenkalkulation angepasst.

Der neue Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Pappelallee wird 450.000 Euro teurer als kalkuliert. Darüber informierte die Verwaltung die Mitglieder des Ausschusses für Sport und Freizeit in der jüngsten Sitzung. Die Mehrkosten ergeben sich im Wesentlichen aus deutlich höheren Entsorgungskosten des alten Platzes und umfangreicheren Gründungsmaßnahmen für die Flutlicht- und Toranlagen.

Kalkulation anderthalb Jahre alt Der Hintergrund: Der Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz ist schon länger in Bearbeitung. Eine erste Kostenkalkulation stammt aus Mai 2024. Im Februar 2025 hatte der Ausschuss empfohlen, in 2025 nur die Planungskosten (50.000 Euro) zur Verfügung zu stellen. 2026 sollten die übrigen Baukosten (1,25 Millionen Euro) bereitgestellt werden. Seither haben Fachingenieure den Platz untersucht. In den Proben des Belags wurden so hohe Belastungen festgestellt, dass der Tennenplatz seit dem 28. Juli 2025 komplett gesperrt ist. Außerdem machen der hohe Grundwasserstand und der im Boden gefundene Fließsand Veränderungen in der Umsetzung notwendig.

Positiv: Seit Oktober gibt es ein Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (333 Millionen Euro). Die Verwaltung will jetzt versuchen, darüber Fördergelder zu bekommen. Wenn die Maßnahme bewilligt wird, „ist auf der Grundlage der neu kalkulierten Gesamtkosten eine Förderung von bis zu ca. 790.000 Euro möglich; der Eigenanteil läge dann unter 1.000.000 Euro und damit deutlich unter den bisher veranschlagten Mitteln“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage. Daher möchte sie die Mittel bereitstellen und an der Ausschreibung der Bundesmittel teilnehmen. Der Stadtkämmerer unterstützt dieses Vorgehen in seiner Stellungnahme. Entscheidung am 17. Dezember