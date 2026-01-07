Kunstrasenplatz für St. Hubert?

Nach anderthalb Jahren Bauzeit hat die Stadt im vergangenen Sommer das neue Umkleidegebäude an der Stendener Straße an den FC und den TuS St. Hubert übergeben können. Die Freude über den Abschluss des 1,9-Millionen-Euro-Projekts war groß, hatten die St. Huberter doch Jahre auf ein neues Umkleidegebäude gewartet. Allerdings nützt das schönste Umkleidegebäude nicht viel, wenn der Platz davor nicht bespielt werden kann, wie Arbi Davood Megerdich, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Kempen, in der letzten Sitzung des Stadtrats im Dezember feststellte. Und deshalb das Ansinnen der Stadt lobte, den Naturrasenplatz an der Stendener Straße durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen – und dafür eine Projektskizze einzureichen, um am Interessenbekundungsverfahren für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ teilzunehmen. Damit gebe man St. Hubert „die Chance, die es sportlich verdient“, betonte Davood Megerdich.

Neben dem Sportplatz an der Stendener Straße gibt es einen Ascheplatz an der Straße An Eulen, doch der sei unabhängig davon, dass Asche Verletzungen fördere und heute nicht mehr zeitgemäß sei, stark sanierungsbedürftig, so Dellmans in seiner Vorlage zur Sitzung. Der Platz An Eulen könne nur noch durch jährlich erfolgende „Notmaßnahmen“ in Betrieb gehalten werden, das Umkleidegebäude dort sei abgängig. Nicht zuletzt kommt es dort laut Verwaltung regelmäßig zu Konflikten mit Anwohnern – Stichwort Lärmschutz. „Eine kostenintensive Sanierung oder gar Umwandlung an dieser Stelle ist somit nicht zielführend“, so Dellmans.

Die Überlegung, den Naturrasenplatz durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen, gibt es in Kempen schon länger. Daran erinnerte Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in seiner Vorlage zur Ratssitzung, in der die Verwaltung von der Politik grünes Licht einholen wollte, um die Projektskizze auf den Weg zu bringen. So hatte die Stadt schon in ihrer Sportentwicklungsplanung festgehalten, den Platz an der Stendener Straße in einen Kunstrasenplatz umwandeln zu wollen. Für St. Hubert hatte man den Bedarf an einer Außensportanlage erkannt, die ganzjährig nutzbar ist. Das ist aktuell nicht der Fall: Laut Verwaltung ist der Platz wetterbedingt, aber auch wegen jährlich anfallender Regenerationsarbeiten mehrere Monate im Jahr nicht nutzbar.

In der Umwandlung des Naturrasens an der Stendener Straße in Kunstrasen sieht die Stadt hingegen viele Vorteile. So könnte man bei Kunstrasen die Betriebsstunden der Anlage erhöhen und den Platz ganzjährig nutzen. Damit würde auch das kürzlich eröffnete neue Umkleidegebäude besser genutzt. Zudem seien die laufenden Kosten für Kunstrasen deutlich geringer als für Naturrasen, wo Regenerationsarbeiten, Rasenschnitt und Bewässerung einzukalkulieren sind. Außerdem könnte man dann die Sportanlage An Eulen dauerhaft aufgeben – erste Untersuchungen dazu, die Fläche in Bauland umzuwandeln und damit die Entwicklung des Stadtteils voranzutreiben, gebe es bereits, so Dellmans. Die Stadt würde von den Verkaufserlösen profitieren und müsste für Reparaturen und Betrieb der Anlage An Eulen auch kein Geld mehr ausgeben.

Die Stadt hofft deshalb, das Projekt mithilfe von Zuschüssen umsetzen zu können. Das Ganze soll laut Landschaftsarchitekten rund 3,5 Millionen Euro kosten, enthalten wären darin die Erneuerung der Sportflächen, die Be- und Entwässerung, Flutlicht- und Tribünenanlage, Lärmschutzwall und das Honorar für Planung und Baubegleitung. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“, für das der Bund jetzt 333 Millionen Euro insgesamt in Aussicht gestellt hat, könnte die Stadt rund 1,58 Millionen Euro Zuschuss bekommen.

Damit möchte der Bund Kommunen beim Abbau des Sanierungsstaus bei kommunalen Sportstätten unterstützen. Gefördert werden kann hier auch die Umwandlung in Kunstrasenplätze, für die zertifizierte, nachhaltige Materialien zu verwenden sind, die recyclebar sind. Nicht förderfähig sind Kunststoffrasensysteme mit synthetischen Füllstoffen, wie die Verwaltung dem Stadtrat darlegte.

Weitere Förderungen möglich

Neben einem Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ könnte die Stadt auch Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes für den Kunstrasenplatz an der Stendener Straße einsetzen, wie Dellmans in seiner Vorlage erläuterte. Damit hätte man eine weitere Möglichkeit der Teilfinanzierung. „Die Stadt Kempen könnte somit stark zuschussfinanziert ihr Anlagevermögen erhöhen, eine moderne und funktionale Sportstätte errichten, die städtebauliche Entwicklung im Ortsteil St. Hubert vorantreiben und zeitgleich erhebliche Betriebskosten einsparen“, so Dellmans.

Diese Vorteile benannte auch die Kämmerei in einer Stellungnahme zur Ratssitzung. Sie machte deutlich, dass sich die Stadt zwar aufgrund der angespannten Haushaltslage in einer internen Haushaltssperre befinde, die Einreichung einer Projektskizze zum Interessenbekundungsverfahren aber dennoch sinnvoll sei, auch wenn man dafür nun erstmal rund 48.600 Euro in die Hand nehmen müsse. Die Einreichung einer Projektskizze heiße nicht, dass man das Ganze später umsetzen müsse, „aber der Verzicht könnte ein Förderchance in signifikanter Höhe verhindern“. Eile war hier geboten: Die Frist für das Interessenbekundungsverfahren endet am 15. Januar.

Stadtrat stimmt einstimmig

Einstimmig gab der Stadtrat der Verwaltung grünes Licht, die Projektskizze einzureichen. Sollte Kempen durchkommen – Ende Februar soll in Berlin entschieden werden – müsste die Verwaltung dem Stadtrat das Ganze wieder vorlegen. Der Rat müsste dann beschließen, tatsächlich auch einen Förderantrag zu stellen und die Maßnahme umzusetzen. Erst dann würden die Mittel in den Haushaltsplan für 2026 und folgende Jahre eingestellt.

Für die CDU begrüßte Michael Smeets, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden, das Vorhaben, warnte aber auch vor zu viel Vorfreude: „Das ist noch keine Zusage für Kunstrasen. Aber wenn es machbar ist, freuen wir uns umso mehr.“

Jörg Boves (FDP) lobte, „der Weg ist der richtige“, und Grünen-Fraktionschef Joachim Straeten hoffte mit Blick auf andere mit Förderzusagen ins Auge gefassten, dann aber nicht in Angriff genommenen Projekte wie das Fahrradparkhaus am Bahnhof, dass das Projekt in St. Hubert auch umgesetzt wird. Jörg Engeln (SPD) hätte gern vorab schon im Sportausschuss das Thema auf dem Tisch gehabt, doch letztlich sperrte sich im Stadtrat niemand dagegen, die Projektskizze jetzt zügig einzureichen. Das sei „eine gute Nachricht am Ende des Jahres“, fasste Bürgermeister Dellmans zusammen.

