Kunstrasenplatz bei der BSG Stahl wird eingeweiht, schwere Verletzung

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Facebook mit:
Einladung zur offiziellen Eröffnung unseres Kunstrasenplatzes
Liebe Stahl-Familie,
nach intensiver Planung, viel Arbeit und großer Vorfreude ist es endlich so weit – unser neuer Kunstrasenplatz ist fertig! Das wollen wir gemeinsam mit euch feiern.
Freitag, 28. November 2025
16:30 – 20:00 Uhr
Zugang über das Stadion, Platz 2 – einfach der Beleuchtung folgen
Zum Auftakt könnt ihr euch den neuen Platz in entspannter Atmosphäre anschauen. Ab 17:00 Uhr sorgt dann ein sportliches Highlight für Stimmung:
Unsere F-Junioren bestreiten das erste Spiel auf dem neuen Platz – gegen den SV Blau-Weiß Wusterwitz.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt:
Glühwein und warme Getränke
Leckeres vom Grill
Lasst uns gemeinsam einen stimmungsvollen Winterabend verbringen, den neuen Platz einweihen und ein weiteres Stück Vereinsgeschichte feiern.
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Verletzungsupdate Lewin Neukirch
Wir geben zu, vor dieser Nachricht hatten wir ein wenig Angst. Umso erschütternder, dass sich die schlimmste Befürchtung leider doch bewahrheitet. Unsere Nummer 9 hat sich erneut das linke Kreuzband gerissen.
Wir wünschen unserem Lewin viel Kraft in dieser erneut schweren Zeit, wir stehen wie immer an deiner Seite!
