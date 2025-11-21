Kunstrasenfeld im Ebersberger Waldsportpark begeistert Vereine

Mit einem neuen Integrationsspielplatz und Basketballkorb entsteht im Waldsportpark ein inklusives Angebot für Kinder und Jugendliche.

Wenn Grün die Farbe der Hoffnung ist, trainieren die Kicker des TSV und FC Ebersberg inzwischen wieder maximal optimistisch der Winterpause entgegen. Vor knapp drei Wochen konnten die Nachwuchs- und Herrenteams den zunehmend ins Schlammbraune changierenden Trainingsplatz im Jugendstadion entlasten und sich am gemütlich neu verlegten Kunstrasenteppich erfreuen, der seit Monatsanfang verlockend sattgrün von oben durch die Baumwipfel im Waldsportpark funkelt.

„Wir sind froh, dass alles rechtzeitig zur kalten Jahreszeit fertig geworden ist, denn das Jugendstadion hat seit Sanierungsbeginn in den Sommerferien zuletzt extrem unter der dichten Belegung gelitten“, sagt der Geschäftsführer des TSV Ebersberg, Dominic Mayer. „Man merkt, wie wichtig dieser Kunstrasen für die Sportlerinnen und Sportler ist.“

Dominic Mayer, TSV-Geschäftsführer, nach dem Eröffnungsspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz.

Offiziell eingeweiht wurde am vergangenen Wochenende aber nicht nur das neue Fußballfeld, sondern auch ein barrierefreier, integrativer Spielplatz, für den sich besonders auch Marina Matjanovski, als Stadträtin, stellvertretende Vorsitzende der Frauen Union Ebersberg und langjährige Nachwuchstrainerin beim TSV stark gemacht hatte. Ein öffentlich zugänglicher Basketballkorb, ein Projekt des Ebersberger 8er-Rates, konnte den Besuchern im Waldsportpark ebenfalls neu präsentiert werden.

„Das sind tolle Ergänzungen und Erweiterungen unserer Sportanlage“, bedankten sich Mayer und der TSV-Vorsitzende Martin Schedo bei den anwesenden Vertretern und Mitarbeitern der Kreisstadt genauso für ihr Engagement wie bei den Vereinsvertretern der beiden Sportvereine.

Rathauschef Uli Proske hielt seine Eröffnungsrede auf dem rund 450 000 Euro teuren Kunstrasenplatz – dem TSV-Geschäftsführer sind auf Nachfrage „keine großen Nachträge“ bekannt – zu Dominic Mayers Überraschung nicht im Torwarttrikot. Eigentlich sollte Proske beim anschließenden Eröffnungsspiel bei den „Ebersberg All-Stars“ zwischen den Pfosten stehen. „Leider musste er kurzfristig absagen“, war Mayer froh, dass man in Ferdinand Steiger, Sohn des TSV-Jugendleiters, schnell einen Ersatzkeeper verpflichten konnte.

Gestärkt mit einer kleinen Brotzeit unterzogen die All-Stars und die „BZ-Löwen“ vom Einrichtungsverbund Steinhöring den neuen Kunstrasen einem 2×20-minütigen Praxistest. „Bei uns war Vereinslegende Robert Vogel absolut der fitteste Spieler.“ So nebensächlich der Spielausgang war, zeigte sich Dominic Mayer nach seinem Selbstversuch umso begeisterter vom neuen Geläuf: „Ein himmelweiter Unterschied! Der Platz ist viel weicher als der alte, ich hatte nach dem Spiel nicht einmal Knieprobleme wie sonst.“

Ein Eindruck, der sich mit dem bisherigen, durchweg positiven Feedback der jungen und erwachsenen TSV-Kicker nach den ersten drei Trainingswochen decke. Damit der gelenkschonende Hoffnungsspender weiterhin so schön grün funkelt, muss er wöchentlich vom städtischen Platzwart abgekehrt und gebürstet werden.

Sitzbank-Paten und Spender gesucht

Dem grünen Schmuckstück fehlt jetzt nur noch der passend bequeme Rahmen. Um den Fußballfans und anderen Zuschauern ausreichend wetterfeste Sitzgelegenheiten anbieten zu können, hat der TSV Ebersberg ein Spenden- und Patenprojekt initiiert. Mitglieder und Sponsoren, aber auch lokale Unternehmen haben die Möglichkeit, sich mit einer Sitzbank-Patenschaft, einem Werbebanner am neuen Kunstrasen, oder einer Erwähnung auf der Website und in Vereinsmedien der Eber zu beteiligen.